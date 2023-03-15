Новая почта предоставляет некачественные услуги — что не так с почтоматами

Клиенты "Новой почты" жалуются на некачественную работу почтоматов
Клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на некачественную работу почтоматов, из-за чего портятся посылки. В компании улаживают "неприятные впечатления" подарками с рекламой компании.
Об этом сообщают Новости.LIVE, ссылаясь на сообщения и видео пользователей в сети.
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Какие проблемы с почтоматами
Как рассказала одна из клиенток компании, почтоматы оказались ненадежными в дождливую погоду. Так, она получила бумажную посылку в одной из таких точек абсолютно промокшей.
Она пожаловалась на некачественную услугу компании. Представители "Новой почты" сообщили, что передали информацию о проблеме руководству адресного обслуживания. Также предложили подарок в качестве компенсации за неприятные впечатления.
Девушка записала видео для доказательства и разместила в TikTok.
Также показала, что дарит компания за предоставление некачественных услуг. Ей прислали фирменную чашку, кофе и мешок с логотипом "Новой почты".
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Какие еще проблемы с "Новой почтой"
Клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.
Клиенты могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтамате.
Напомним, "Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тысяч гривен. На нее могут претендовать граждане, чей бизнес во время войны переехал в другие населенные пункты.