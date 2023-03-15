Новая почта предоставляет некачественные услуги — что не так с почтоматами

В компании улаживают "неприятные впечатления" подарками

Клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на некачественную работу почтоматов, из-за чего портятся посылки. В компании улаживают "неприятные впечатления" подарками с рекламой компании.

Об этом сообщают Новости.LIVE, ссылаясь на сообщения и видео пользователей в сети.

Какие проблемы с почтоматами

Как рассказала одна из клиенток компании, почтоматы оказались ненадежными в дождливую погоду. Так, она получила бумажную посылку в одной из таких точек абсолютно промокшей.

Она пожаловалась на некачественную услугу компании. Представители "Новой почты" сообщили, что передали информацию о проблеме руководству адресного обслуживания. Также предложили подарок в качестве компенсации за неприятные впечатления.

Девушка записала видео для доказательства и разместила в TikTok.

Также показала, что дарит компания за предоставление некачественных услуг. Ей прислали фирменную чашку, кофе и мешок с логотипом "Новой почты".

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Какие еще проблемы с "Новой почтой"

Клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.

Клиенты могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтамате.

Напомним, "Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тысяч гривен. На нее могут претендовать граждане, чей бизнес во время войны переехал в другие населенные пункты.