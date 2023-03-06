Новая почта может повышать стоимость конечной доставки посылок — в каких случаях

В компании объяснили, когда клиенту приходится доплачивать

Клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше заявленной во время отправки. В компании дали пояснения.

Об этом говорится в комментариях на официальной странице "Новой почты" в соцсети Facebook.

Детали жалобы

В сообщении одна из клиенток компании написала, что за кусок картона, в который работники почты упаковали картину, ей пришлось заплатить 60 грн.

"Мне интересно, этот кусочек картона, в который упаковали картину, может стоить 60 грн? Мне за упаковку посчитали именно 60 грн. Когда шла, думала, там на 60 грн будет все что угодно", — отметила она, опубликовав фото картонки.

Ответ "Новой почты"

Представители "Новой почты" написали, что действительно для безопасной доставки картины использовали листы гофрокартона, которые стоят 60 грн. Ее должны были об этом предупредить работники почты.

При этом клиенты имеют право самостоятельно упаковывать посылку в соответствии со стандартами компании. Иначе за упаковку придется доплатить.

В то же время возмущенной клиентке предложили подарок для компенсации за неприятное впечатление, однако она отказалась.

Следует заметить, что другие клиенты компании в комментариях под публикацией написали, что "Новая почта" не просто позволяет самим упаковывать, а наоборот — настаивает на упаковке, чтобы клиенты переплачивали за доставку посылки.

Больше о "Новой почте"

Напомним, компания "Новая почта" объявила о предоставлении скидки на поставку почтовых отправлений из зарубежных интернет-магазинов через сервис NP Shopping. Речь идет о доставке из пяти стран.

Также мы сообщали, что "Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тыс. грн. На нее могут претендовать граждане, чей бизнес во время войны переехал в другие населенные пункты.