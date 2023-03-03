Нова пошта надає знижку на доставку — як працює сервіс Npshopping

Йдеться про замовлення товарів через сервіс NP Shopping

Компанія "Нова пошта" оголосила про надання знижки на постачання поштових відправлень із закордонних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping. Йдеться про доставку із п'яти країн.

Про це повідомляє пресслужба компанії у соцмережі Facebook.

Деталі пропозиції

Як зазначають у пресслужбі, через сервіс NP Shopping можна замовити одяг, техніку зі знижкою 20% на доставку за промокодом з п'яти країн. Йдеться про такі:

Італія — italy23;

Іспанія — spain23;

Туреччина — turkey23;

Німеччина — germany23;

Чехія — czech23.

"Просто вводь промокод у спеціальне поле при замовленні доставки — і все готово!", — йдеться у повідомленні.

Пропозиція надання знижки на постачання поштових відправлень діятиме до 13 березня 2023 року.

Як скористатись сервісом

Щоб скористуватися сервісом, потрібно:

зареєструватися на сайті;

в особистому кабінеті отримати адресу для шопінгу, яку використовуватимете під час покупок;

вибрати інтернет-магазин;

перейти до покупок;

замовити товар онлайн;

для доставки вказати отриману через NP Shopping адресу.

Оформити замовлення можна за посиланням.

Нагадаємо, український поштовий оператор "Нова пошта" розповів про деякі особливості доставки посилок у поштомати. Відправлення можуть переадресовувати.

Нова пошта обіцяє українцям допомогу до 10 тисяч гривень. На неї можуть претендувати громадяни, чий бізнес під час війни переїхав в інші населені пункти.

Також ми повідомляли, що "Нова пошта" планує впровадити нові безпрецедентні послуги. Компанія розглядає можливість видавати своїм клієнтам картки із кредитними лімітами.