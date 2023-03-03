Нова пошта надає знижку на доставку — як працює сервіс Npshopping

"Нова пошта" надає знижку у 20% на доставку: деталі пропозиції
Компанія "Нова пошта" оголосила про надання знижки на постачання поштових відправлень із закордонних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping. Йдеться про доставку із п'яти країн.
Про це повідомляє пресслужба компанії у соцмережі Facebook.
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Деталі пропозиції
Як зазначають у пресслужбі, через сервіс NP Shopping можна замовити одяг, техніку зі знижкою 20% на доставку за промокодом з п'яти країн. Йдеться про такі:
- Італія — italy23;
- Іспанія — spain23;
- Туреччина — turkey23;
- Німеччина — germany23;
- Чехія — czech23.
"Просто вводь промокод у спеціальне поле при замовленні доставки — і все готово!", — йдеться у повідомленні.
Пропозиція надання знижки на постачання поштових відправлень діятиме до 13 березня 2023 року.
Як скористатись сервісом
Щоб скористуватися сервісом, потрібно:
- зареєструватися на сайті;
- в особистому кабінеті отримати адресу для шопінгу, яку використовуватимете під час покупок;
- вибрати інтернет-магазин;
- перейти до покупок;
- замовити товар онлайн;
- для доставки вказати отриману через NP Shopping адресу.
Оформити замовлення можна за посиланням.
Нагадаємо, український поштовий оператор "Нова пошта" розповів про деякі особливості доставки посилок у поштомати. Відправлення можуть переадресовувати.
Нова пошта обіцяє українцям допомогу до 10 тисяч гривень. На неї можуть претендувати громадяни, чий бізнес під час війни переїхав в інші населені пункти.
Також ми повідомляли, що "Нова пошта" планує впровадити нові безпрецедентні послуги. Компанія розглядає можливість видавати своїм клієнтам картки із кредитними лімітами.