Monobank запустив сервіс для бізнесу — як працює check by mono

Мобільний застосунок Monobank. Фото: google.com

Українська фінустанова Monobank запустила важливий сервіс для клієнтів - фізосіб-підприємців. Йдеться про послугу програмного РРО check by mono.

Про це інформує пресслужба банку на офіційному сайті.

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Детальніше про check by mono

Оскільки з 1 жовтня всі підприємці мають здійснювати діяльність за наявності реєстратора розрахункових операцій (касові апарати) інакше загрожуватимуть штрафи, банк вирішив запропонувати українцям свій програмний РРО check by mono.

Завдяки цій послузі клієнти-ФОПи видаватимуть чеки, зможуть керувати продажами, здійснювати облік продукції та послуг, а також багато іншого.

У банку пояснюють, що check by mono стане в нагоді для різних бізнесів, діяльність яких має відбуватися за наявності касових апаратів.

Відповідний інструмент створили у партнерстві з Checkbox. Він працює на базі сервісу. Завдяки йому буде доступне:

дистанційне управління;

реєстрація пРРО;

керування касами в електронному кабінеті;

система обліку товарів та послуг;

різні звіти та аналітика.

Є змога обрати зручний спосіб приймання розрахунку:

через платіжний термінал;

мобільний термінал tap to mono (за NFC, QR-кодом чи посиланням через додаток Android);

через QR-код;

через інтернет-еквайринг.

У Monobank зауважили, що раніше треба було підключати приймання оплат у фінустанові, окремо платити за пРРО, керувати усім цим з різних акаунтів. Тепер — все централізовано в одному сервісі.

Вартість послуги check by mono

Також у банку розповіли, скільки коштуватиме послуга. Розцінки наступні:

використання пРРО — 180 грн/місяць;

розмір комісії за транзакції з банківської картки — 1,3%;

плата за операції з іноземної картки — 2%;

оренда фізичного терміналу — 819 грн/місяць.

Щоб підключити послугу, потрібно зробити кілька кроків:

увійти в особистий кабінет check by mono;

здійснити реєстрацію каси;

обрати варіанти приймання грошей від клієнтів;

почати отримувати оплати та видавати фіскальні чеки.

Всі суми будуть відображатися у віртуальному кабінеті фізособи-підприємця.

Більше про Monobank

Нагадаємо, клієнти мобільного Monobank отримають доступ до нового зручного сервісу TakeUsEat. Йдеться про послугу з бронювання столиків.

Також ми писали, що клієнтам Monobank виплатили 5,5 млн доларів з рахунків підсанкційного брокера EXANTE, пов'язаного з російською групою "Альфа". Відповідну суму клієнтських грошей вивели за допомогою Кабінету міністрів та Національного банку України (НБУ).