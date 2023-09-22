Monobank запустив сервіс для бізнесу — як працює check by mono

Monobank запустив важливий сервіс для клієнтів: як працює check by mono
Українська фінустанова Monobank запустила важливий сервіс для клієнтів - фізосіб-підприємців. Йдеться про послугу програмного РРО check by mono.
Про це інформує пресслужба банку на офіційному сайті.
Детальніше про check by mono
Оскільки з 1 жовтня всі підприємці мають здійснювати діяльність за наявності реєстратора розрахункових операцій (касові апарати) інакше загрожуватимуть штрафи, банк вирішив запропонувати українцям свій програмний РРО check by mono.
Завдяки цій послузі клієнти-ФОПи видаватимуть чеки, зможуть керувати продажами, здійснювати облік продукції та послуг, а також багато іншого.
У банку пояснюють, що check by mono стане в нагоді для різних бізнесів, діяльність яких має відбуватися за наявності касових апаратів.
Відповідний інструмент створили у партнерстві з Checkbox. Він працює на базі сервісу. Завдяки йому буде доступне:
- дистанційне управління;
- реєстрація пРРО;
- керування касами в електронному кабінеті;
- система обліку товарів та послуг;
- різні звіти та аналітика.
Є змога обрати зручний спосіб приймання розрахунку:
- через платіжний термінал;
- мобільний термінал tap to mono (за NFC, QR-кодом чи посиланням через додаток Android);
- через QR-код;
- через інтернет-еквайринг.
У Monobank зауважили, що раніше треба було підключати приймання оплат у фінустанові, окремо платити за пРРО, керувати усім цим з різних акаунтів. Тепер — все централізовано в одному сервісі.
Вартість послуги check by mono
Також у банку розповіли, скільки коштуватиме послуга. Розцінки наступні:
- використання пРРО — 180 грн/місяць;
- розмір комісії за транзакції з банківської картки — 1,3%;
- плата за операції з іноземної картки — 2%;
- оренда фізичного терміналу — 819 грн/місяць.
Щоб підключити послугу, потрібно зробити кілька кроків:
- увійти в особистий кабінет check by mono;
- здійснити реєстрацію каси;
- обрати варіанти приймання грошей від клієнтів;
- почати отримувати оплати та видавати фіскальні чеки.
Всі суми будуть відображатися у віртуальному кабінеті фізособи-підприємця.
Більше про Monobank
Нагадаємо, клієнти мобільного Monobank отримають доступ до нового зручного сервісу TakeUsEat. Йдеться про послугу з бронювання столиків.
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