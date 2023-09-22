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Monobank запустив важливий сервіс для клієнтів: як працює check by mono

22 вересня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Monobank запустив сервіс для бізнесу — як працює check by mono
Мобільний застосунок Monobank. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська фінустанова Monobank запустила важливий сервіс для клієнтів - фізосіб-підприємців. Йдеться про послугу програмного РРО check by mono.

Про це інформує пресслужба банку на офіційному сайті.

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Детальніше про check by mono

Оскільки з 1 жовтня всі підприємці мають здійснювати діяльність за наявності реєстратора розрахункових операцій (касові апарати) інакше загрожуватимуть штрафи, банк вирішив запропонувати українцям свій програмний РРО check by mono.

Завдяки цій послузі клієнти-ФОПи видаватимуть чеки, зможуть керувати продажами, здійснювати облік продукції та послуг, а також багато іншого.

У банку пояснюють, що check by mono стане в нагоді для різних бізнесів, діяльність яких має відбуватися за наявності касових апаратів.

Відповідний інструмент створили у партнерстві з Checkbox. Він працює на базі сервісу. Завдяки йому буде доступне:

  • дистанційне управління;
  • реєстрація пРРО;
  • керування касами в електронному кабінеті;
  • система обліку товарів та послуг;
  • різні звіти та аналітика.

Є змога обрати зручний спосіб приймання розрахунку:

  • через платіжний термінал;
  • мобільний термінал tap to mono (за NFC, QR-кодом чи посиланням через додаток Android);
  • через QR-код;
  • через інтернет-еквайринг.

У Monobank зауважили, що раніше треба було підключати приймання оплат у фінустанові, окремо платити за пРРО, керувати усім цим з різних акаунтів. Тепер — все централізовано в одному сервісі.

Вартість послуги check by mono

Також у банку розповіли, скільки коштуватиме послуга. Розцінки наступні:

  • використання пРРО — 180 грн/місяць;
  • розмір комісії за транзакції з банківської картки — 1,3%;
  • плата за операції з іноземної картки — 2%;
  • оренда фізичного терміналу — 819 грн/місяць.

Щоб підключити послугу, потрібно зробити кілька кроків:

  • увійти в особистий кабінет check by mono;
  • здійснити реєстрацію каси;
  • обрати варіанти приймання грошей від клієнтів;
  • почати отримувати оплати та видавати фіскальні чеки.

Всі суми будуть відображатися у віртуальному кабінеті фізособи-підприємця.

Більше про Monobank

Нагадаємо, клієнти мобільного Monobank отримають доступ до нового зручного сервісу TakeUsEat. Йдеться про послугу з бронювання столиків.

Також ми писали, що клієнтам Monobank виплатили 5,5 млн доларів з рахунків підсанкційного брокера EXANTE, пов'язаного з російською групою "Альфа". Відповідну суму клієнтських грошей вивели за допомогою Кабінету міністрів та Національного банку України (НБУ).

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