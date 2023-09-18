Monobank запустить сервіс з бронювання столиків — що відомо

Заклад громадського харчування. Фото: Freepik

Клієнти мобільного Monobank отримають доступ до нового зручного сервісу TakeUsEat. Йдеться про послугу з бронювання столиків.

Про це розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram-каналі.

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Детальніше про сервіс TakeUsEat

Як розповів співзасновник українського необанку, Monobank купив сервіс TakeUsEat. Послугу з бронювання столиків у ресторанах та кафе створили Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва у 2020 році. Вона стартувала як студентське хоббі.

"Нас дуже надихають молоді команди, які здатні самостійно створити та розвивати унікальний продукт", — зауважив Гороховський.

За його словами, TakeUsEat долучать до екосистеми expirenza by mono, що дає закладам харчування один QR на меню, оплату, чайові, відгуки, а також оцінки. Нині ж, гості отримають можливість зі зручного бронювання столиків, а ресторанам стане доступно більше корисної аналітичної інофрмації.

"До речі, вже понад 1100 закладів підключили expirenza by mono і ми постійно вдосконалюємо сервіс та стаємо краще, тому, шановні ресторатори, приєднуйтесь (https://monobank.ua/expirenza)", — написав Олег Гороховський.

Більше про Monobank

Нагадаємо, клієнтам Monobank виплатили 5,5 млн доларів з рахунків підсанкційного брокера EXANTE, пов'язаного з російською групою "Альфа". Відповідну суму клієнтських грошей вивели за допомогою Кабінету міністрів та Національного банку України (НБУ).

Раніше українська віртуальна фінустанова запустила нову послугу. Стосується сервіс відкриття рахунків.

Також ми писали, що фінустанова Мonobank масово блокує банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.