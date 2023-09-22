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Monobank запустил важный сервис для клиентов: как работает check by mono

22 сентября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Monobank запустил сервис для бизнеса — как работает check by mono
Мобильное приложение Monobank. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское финучреждение Monobank запустило важный сервис для клиентов — физлиц-предпринимателей. Речь идет об услуге программного РРО check by mono.

Об этом сообщает пресс-служба банка на официальном сайте.

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Подробнее о check by mono

Поскольку с 1 октября все предприниматели должны осуществлять деятельность при наличии регистратора расчетных операций (кассовые аппараты), иначе будут грозить штрафы, банк решил предложить украинцам свой программный РРО check by mono.

Благодаря этой услуге клиенты-ФОПы будут выдавать чеки, смогут управлять продажами, осуществлять учет продукции и послу, а также многое другое.

В банке объясняют, что check by mono пригодится для разных бизнесов, деятельность которых должна происходить при наличии кассовых аппаратов.

Соответствующий инструмент был создан в партнерстве с Checkbox. Он работает на основе сервиса. Благодаря ему будет доступно:

  • дистанционное управление;
  • регистрация пРРО;
  • управление кассами в электронном кабинете;
  • система учета товаров и услуг;
  • разные отчеты и аналитика.

Есть возможность выбрать удобный способ приема расчета:

  • через платежный терминал;
  • мобильный терминал tap to mono (по NFC, QR-коду или ссылке через приложение Android);
  • через QR-код;
  • через интернет-эквайринг.

В Monobank отметили, что раньше нужно было подключать прием оплат в финучреждении, отдельно платить за пРРО, управлять всем этим из разных аккаунтов. Теперь все централизовано в одном сервисе.

Стоимость услуги check by mono

Также в банке рассказали, во сколько обойдется услуга. Расценки следующие:

  • использование пРРО — 180 грн/месяц;
  • размер комиссии за транзакции с банковской карты — 1,3%;
  • плата за операции с иностранной карты — 2%;
  • аренда физического терминала — 819 грн/месяц.

Чтобы подключить услугу, нужно сделать несколько шагов:

  • войти в личный кабинет check by mono;
  • осуществить регистрацию кассы;
  • выбрать варианты приема денег от клиентов;
  • начать получать оплаты и выдавать фискальные чеки.

Все суммы будут отображаться в виртуальном кабинете физлица-предпринимателя.

Больше о Monobank

Напомним, клиенты мобильного Monobank получат доступ к новому удобному сервису TakeUsEat. Речь идет об услуге по бронированию столиков.

Также мы писали, что клиентам Monobank выплатили 5,5 млн долларов со счетов подсанкционного брокера EXANTE, связанного с российской группой "Альфа". Соответствующую сумму клиентских денег вывели с помощью Кабинета Министров и Национального банка Украины (НБУ).

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