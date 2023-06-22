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На українському ринку стартував масовий розпродаж сезонних ягід: ціни дивують

22 червня 2023 09:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на сезонні ягоди — скільки зараз на ринку коштує вишня
Продуктовий ринок в Україні. Фото: Suspilne.media
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Під кінець червня 2023 року на українському ринку стартував масовий розпродаж сезонних ягід. Водночас вартість надалі залишається високою.

Про це інформують аналітики видання EastFruit.

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Ціни та попит на вишню

За словами експертів, цьогоріч сезон продажу вишні розпочався на кілька тижнів пізніше порівняно з попереднім роком. Зараз великі партії цих сезонних ягід садівники пропонують за 50-70 грн/кг (1,37-1,91 дол./кг). Вартість у середньому на 70% перевищує ціни минулорічного сезону.

Як зауважують аналітики, ціни підігрівають самі покупці, адже попит на вишню доволі високий.

Учасники ринку прогнозують, що валовий збір цієї ягоди у сезоні-2023 буде дещо нижчим, ніж минулого року. Це пов’язують із чималими втратами врожаю кісточкових у зв'язку із заморозками на початку весни. Через це відпускна вартість значно вища за торішню, особливо це стосується перших партій на ринку.

За оцінками садівників, якість цих сезонних ягід — середня чи нижча за середню. Через погані погодні умови вишня доволі дрібна, тріскається та гниє прямо на деревах.

Варто зауважити, що наприкінці весни вартість першого врожаю черешні перевершила всі рекорди. У низці міст ціни на черешню сягали 1 тис. грн за кілограм. Найдешевше цю ягоду продавали у Закарпатській області, оскільки там дозріває раніше за інші. Кілограм ягід коштував у середньому 600 грн. У Києві — від 750 до 1200 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українському ринку — чергова хвиля подорожчання деяких сезонних ягід. Зокрема, через холодну погоду гуртові партії полуниці серйозно підскочили у ціні.

Також ми писали, у Національному банку України (НБУ) оприлюднили прогноз на поточний рік щодо споживчої інфляції. Стверджують, що її темпи знижуються.

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