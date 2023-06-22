Ціни на сезонні ягоди — скільки зараз на ринку коштує вишня

На українському ринку стартував масовий розпродаж сезонних ягід: ціни дивують
Під кінець червня 2023 року на українському ринку стартував масовий розпродаж сезонних ягід. Водночас вартість надалі залишається високою.
Про це інформують аналітики видання EastFruit.
Ціни та попит на вишню
За словами експертів, цьогоріч сезон продажу вишні розпочався на кілька тижнів пізніше порівняно з попереднім роком. Зараз великі партії цих сезонних ягід садівники пропонують за 50-70 грн/кг (1,37-1,91 дол./кг). Вартість у середньому на 70% перевищує ціни минулорічного сезону.
Як зауважують аналітики, ціни підігрівають самі покупці, адже попит на вишню доволі високий.
Учасники ринку прогнозують, що валовий збір цієї ягоди у сезоні-2023 буде дещо нижчим, ніж минулого року. Це пов’язують із чималими втратами врожаю кісточкових у зв'язку із заморозками на початку весни. Через це відпускна вартість значно вища за торішню, особливо це стосується перших партій на ринку.
За оцінками садівників, якість цих сезонних ягід — середня чи нижча за середню. Через погані погодні умови вишня доволі дрібна, тріскається та гниє прямо на деревах.
Варто зауважити, що наприкінці весни вартість першого врожаю черешні перевершила всі рекорди. У низці міст ціни на черешню сягали 1 тис. грн за кілограм. Найдешевше цю ягоду продавали у Закарпатській області, оскільки там дозріває раніше за інші. Кілограм ягід коштував у середньому 600 грн. У Києві — від 750 до 1200 грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українському ринку — чергова хвиля подорожчання деяких сезонних ягід. Зокрема, через холодну погоду гуртові партії полуниці серйозно підскочили у ціні.
Також ми писали, у Національному банку України (НБУ) оприлюднили прогноз на поточний рік щодо споживчої інфляції. Стверджують, що її темпи знижуються.