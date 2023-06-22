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На украинском рынке стартовала массовая распродажа сезонных ягод: цены удивляют

22 июня 2023 09:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на сезонные ягоды – сколько сейчас на рынке стоит вишня
Продуктовый рынок в Украине. Фото: Suspilne.media
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

К концу июня 2023 года на украинском рынке стартовала массовая распродажа сезонных ягод. В то же время стоимость продолжает оставаться высокой.

Об этом информируют аналитики издания EastFruit.

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Цены и спрос на вишню

По словам экспертов, в этом году сезон продажи вишни начался на несколько недель позже по сравнению с предыдущим годом. Сейчас крупные партии этих сезонных ягод садоводы предлагают за 50-70 грн/кг (1,37-1,91 долл./кг). Цена в среднем на 70% превосходит цены прошлогоднего сезона.

Как отмечают аналитики, цены подогревают сами покупатели, ведь спрос на вишню достаточно высок.

Участники рынка прогнозируют, что валовой сбор этой ягоды в сезоне-2023 будет несколько ниже, чем в прошлом году. Это связывают с большими потерями урожая косточковых в связи с заморозками в начале весны. Поэтому отпускная стоимость значительно выше прошлогодней, особенно это касается первых партий на рынке.

По оценкам садоводов, качество этих сезонных ягод — среднее или ниже среднего. Из-за плохих погодных условий вишня довольно мелкая, трескается и гниет прямо на деревьях.

Следует заметить, что в конце весны стоимость первого урожая черешни превзошла все рекорды. В ряде городов цены на черешню достигали 1 тыс. грн за килограмм. Дешевле всего эту ягоду продавали в Закарпатской области, поскольку там созревает раньше других. Килограмм ягод стоил в среднем 600 грн. В Киеве — от 750 до 1200 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке — очередная волна подорожания некоторых сезонных ягод. В частности, из-за холодной погоды оптовые партии клубники серьезно подскочили в цене.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали прогноз на текущий год относительно потребительской инфляции. Утверждают, что ее темпы снижаются.

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