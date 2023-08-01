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Нелегальний бізнес через Facebook та Instagram: яке покарання чекає на українців

1 серпня 2023 10:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес через Facebook та Instagram — яке покарання чекає на українців
Телефон у жіночих руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна податкова служба України ретельно відстежує та перевіряє інформацію про факти ведення бізнесу без державної реєстрації через соціальні мережі Instagram та Facebook. У разі виявлення підтвердження незаконної діяльності — вживають відповідні заходи.

Про це інформує пресслужба ДПС.

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 Як наголошують податківці, відсутність державної реєстрації передбачає покарання у вигляді притягнення до адміністративної відповідальності (за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення), а в більш серйозних випадках — навіть до кримінальної (за ст. 201 Кримінального кодексу України).

Так, стаття 164 КпАП "Порушення порядку провадження господарської діяльності" передбачає покарання у вигляді штрафу в одну-дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також буде конфісковано всю виготовлену продукцію. За повторне подібне порушення протягом року — штраф становитиме дві-п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також із конфіскацією краму.

Стаття 201 ККУ "Контрабанда" застосовується у разі виявлення переміщення через митний кордон поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів. Передбачається покарання від трьох до семи років позбавленням волі. У разі вчинення таких дій за попередньою змовою групи осіб — від п'яти до дванадцяти років арешту з конфіскацією майна.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.

Також ми писали, що з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

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