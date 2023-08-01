Бизнес через Facebook и Instagram — какое наказание ждет украинцев

Телефон в женских руках. Фото: Unplush

Государственная налоговая служба Украины тщательно отслеживает и проверяет информацию о фактах ведения бизнеса без государственной регистрации через социальные сети Instagram и Facebook. В случае выявления подтверждения незаконной деятельности — принимают соответствующие меры.

Об этом информирует пресс-служба ГНС.

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Наказание за нелегальную продажу товаров

Как отмечают налоговики, отсутствие государственной регистрации предусматривает наказание в виде привлечения к административной ответственности (по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях), а у более серьезных случаях — даже к уголовной (по ст. 201 Уголовного кодекса Украины).

Так, статья 164 КоАП "Нарушение порядка производства хозяйственной деятельности" предусматривает наказание в виде штрафа в одну-две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Также будет конфискована вся изготовленная продукция. За повторное подобное нарушение в течение года — штраф составит две-пять тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Также с конфискацией товара.

Статья 201 УКУ "Контрабанда" применяется при обнаружении перемещения через таможенную границу вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров. Предусматривается наказание от трех до семи лет лишением свободы. В случае совершения таких действий по предварительному сговору группой лиц — от пяти до двенадцати лет ареста с конфискацией имущества.

Что еще стоит знать

Напомним, непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.

Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.