Помощь украинцам от США — кто и какие суммы может получить

Документы с финансовыми показателями. Фото: Unplush

Украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства экономики Украины.

Читайте также:

Кто имеет право на гранты от США

Как отмечается, по программе "Конкурентоспособная экономика Украины" гранты смогут оформить украинские малые и средние перерабатывающие предприятия. Всего разыграют 25 грантов.

В частности, поддержка малых и средних предприятий состоится в деятельности, способствующей импортозамещению продукции из России и Беларуси. Также предоставят гранты производителям инновационных продуктов.

Средства разрешается потратить и на обновление производства, автоматизации процессов в сочетании с появлением более высококвалифицированных рабочих мест.

Заявки можно подавать до 16 декабря 2023 года.

Другая помощь предпринимателям

На днях в стране стартовала грантовая программа Международной организации Global Communities для нового и поддержки действующего бизнеса, пострадавшего на фоне войны.

Предпринимателям предоставят до 25 тысяч долларов. Деньги могут получить предприниматели из Черниговского и Черновицкого регионов.

Больше о бизнесе

Напомним, в Украине некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако его планируют отменить.