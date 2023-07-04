Новая помощь украинцам от США: кто и какие суммы может получить
Украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства экономики Украины.
Кто имеет право на гранты от США
Как отмечается, по программе "Конкурентоспособная экономика Украины" гранты смогут оформить украинские малые и средние перерабатывающие предприятия. Всего разыграют 25 грантов.
В частности, поддержка малых и средних предприятий состоится в деятельности, способствующей импортозамещению продукции из России и Беларуси. Также предоставят гранты производителям инновационных продуктов.
Средства разрешается потратить и на обновление производства, автоматизации процессов в сочетании с появлением более высококвалифицированных рабочих мест.
Заявки можно подавать до 16 декабря 2023 года.
Другая помощь предпринимателям
На днях в стране стартовала грантовая программа Международной организации Global Communities для нового и поддержки действующего бизнеса, пострадавшего на фоне войны.
Предпринимателям предоставят до 25 тысяч долларов. Деньги могут получить предприниматели из Черниговского и Черновицкого регионов.
Больше о бизнесе
Напомним, в Украине некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.
Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако его планируют отменить.