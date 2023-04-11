Нова пошта створить авіафлот літаків до 2024-го — куди будуть перші рейси

Працівник Нової пошти / Фото: google.com

Авіаперевізник Supernova Airlines української компанії "Нова пошта" планує до 2024 року зібрати флот із чотирьох літаків. Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26.

Про такі намір розповів СЕО Supernova Airlines Ярослав Красножон, пише ЦТС.

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Один з наявних літаків наразі перебуває в Словаччині, де проходить технічне обслуговування, інший — в Україні.

"Без європейської авторизації ми не маємо можливості літати, тому літаки стоять на землі та чекають сертифікату. Паралельно ми шукаємо ще літаки для нашого флоту та працюємо над заміною. До 2024 року хочемо мати флот із 4 літаків", — розповів він.

Посадовець уточнив, що компанія ще не визначилася з постійним місцем базування літаків.

Перші рейси авіаперевізника

Після запуску Supernova Airlines перші її маршрути проляжуть у напрямку Рига-Жешув та Жешув-Кишинів. Вантажні авіарейси авіакомпанія запустить вже з травня цього року.

Сертифікат експлуатанта Supernova Airline отримала зовсім нещодавно — у січні поточного року. Паралельно у компанії працюють над розширенням географії та спектру послуг.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, компанія підбила підсумки роботи за минулий рік. Як розповіли представники компанії, за 2022 рік "Нова пошта" відкрила одну тисячу нових відділень, кількаразово збільшила доставку посилок від громадян в європейські країни. Водночас усередині країни активність доставок посилок була нижчою.

Також ми писали, що компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, у перший місяць весни відкрили офіси у нових польських містах. Тепер поштові послуги Nova Post доступні у містах Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Запрацювали два нових відділення у Кракові.