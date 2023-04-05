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"Нова пошта" розширила бізнес у Польщі: які подальші плани

5 квітня 2023 15:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта у Польщі — скільки офісів відкрили та в яких містах
Nova Post представлена у 18 польських містах
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська компанія "Нова Пошта" вже представлена у 18 польських містах. Лише у березні 2023 року відкрилось 10 нових відділень.

Про стан бізнесу в цій країні та подальші плани розповіли у компанії.

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Відкриття нових офісів Nova Post

Як повідомили у пресслужбі, компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, у перший місяць весни відкрили офіси у нових польських містах. Тепер поштові послуги Nova Post доступні у містах Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Запрацювали два нових відділення у Кракові.

Зараз найбільша кількість відділень Nova Post зосереджена у Варшаві — шість, у Кракові працює чотири офіси, по два відділення — у Любліні, Вроцлаві, Познані та Гданську.

У планах — до кінця червня відкрити 50 офісів у всіх польських воєводствах.

З-поміж нових відділень відкрили шість поштових, у яких клієнти можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг, а також чотири вантажних, до 1 тисячі кілограмів (Бидгощ, Єленя-Гура, Ополе, Краків).

Також у компанії розповіли, що найчастіше в Україну доставляють косметику, парфуми, БАДи, побутову хімію, продукти у заводському пакуванні. Термін доставки — від трьох днів.

Кур'єрські послуги

Окрім того, днями клієнтам став доступний сервіс адресного забирання посилок чи документів для подальшого відправлення в Україну. Послуга доступна на всій території Польщі, навіть у містах, де немає відділень Nova Post. Кур'єр приїде у будь-який куточок країни.

Вартість виклику кур'єра становить 5 злотих (43 грн), які потрібно доплатити окремо. Вага посилки — до 30 кг.

Що ще варто знати

"Нова пошта" підбила підсумки роботи за минулий рік. Як розповіли представники компанії, за 2022 рік "Нова пошта" відкрила одну тисячу нових відділень, кількаразово збільшила доставку посилок від громадян в європейські країни. Водночас усередині країни активність доставок посилок була нижчою.

Також ми писали, що ця компанія має намір у найближчі роки влити у розвиток бізнесу на значній території Європейського Союзу (ЄС) мільйони євро. Планують відкрити 200 відділень.

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