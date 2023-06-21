Новая почта заработает в Германии — украинцам обещают работу

Работник "Новой почты" за границей. Фото: google.com

Украинская логистическая компания "Новая почта" планирует открыть свое первое отделение в Германии 30 июня 2023 года. На работу обещают пригласить украинцев.

Об этом информирует Ukrainian in Germany.

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Открытие офисов в Германии

Отделение "Новой почты" заработает в Берлине по такому адресу: Berlin, Charlottenstraße 79/80, 10117. Так, руководство компании продолжает воплощать план развития бизнеса на международной арене. Второе отделение планируют открыть в Мюнхене, Кельне, Гамбурге и еще примерно в десяти городах ФРГ.

Цена доставки посылок будет такой:

до 2 кг — 12 евро;

до 10 кг — 20 евро;

до 30 кг — 30 евро.

Бизнес-клиентам, заказывающим услуги от 100 евро в месяц, установлены скидки. График работы офиса:

в будни — с 8:00 до 20:00;

в выходные — с 09:00 до 18:00.

Работа для украинцев

Ранее в компании отмечали, что в немецких офисах операторами будут работать также украинцы. Обещали проинформировать об этом на официальной странице.

"Сейчас там находится более миллиона украинцев. Поэтому приглашаем к сотрудничеству партнеров для развития своей сети отделений в городах: Франкфурт-на-Майне, Дортмунд, Эссен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден", — сообщали в компании.

Больше о "Новой почте"

Напомним, Новая почта открыла свое второе отделение в Чехии. Оно будет работать в столице страны — Праге.

Также мы писали, что компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности, первый месяц весны открыли офисы в новых польских городах.