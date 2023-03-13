Нова пошта обіцяє клієнтам оплатити Посилку в кредит — як скористатися

У компанії оголосили акцію для своїх клієнтів

Деякі клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" зможуть не платити за "Посилку в кредит". У компанії оголосили акцію, в рамках якої обіцяють рандомно оплатити таку послугу 30 українцям.

Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Як отримати безплатно "Посилку в кредит"

За інформацією компанії, щоб взяти участь в акції, потрібно оформити відповідну послугу до 6 квітня поточного року. Після чого оберуть 30 щасливчиків.

"Супер-новина для тих, хто оформить послугу з 8.03 до 6.04. Погасимо кредит без обмежень за сумою для 30 клієнтів, яких оберемо рандомно", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що оформити посилку в кредит можна швидко завдяки мобільного застосунку "Нової пошти". Для цього потрібно:

обрати розділ "Посилка в кредит";

розрахувати кредитний ліміт та заповнити коротку анкету;

замовити будь-який товар вартістю від 1 тис. грн з післяплатою;

прийти у відділення з паспортом та кодом;

забрати товар.

Що відомо про послугу "Посилка в кредит"

Як зазначили у компанії, "Посилка в кредит" — це звичайний кредит, але не в банківській установі. Його запровадили завдяки співпраці логістичної та фінансової компаній. Це доволі зручно, адже всі торгові мережі, магазини та локальні продавці мають змогу продавати товар у кредит.

Послуга дозволяє отримати замовлення, нічого не сплачуючи під час отримання. Потрібну суму продавцю заплатить NovaPay одразу після отримання посилки, а клієнт має повернути кошти компанії упродовж 12 місяців. Кредити надає ТОВ "НоваПей Кредит", що входить у групу компаній "Нової пошти", і має ліцензію Національного банку України.

Послуга працює лише кілька місяців, проте вже набрала популярності серед користувачів. Так, щодня компанія отримує майже 1,2 тис. запитів на кредитування. "Посилка в кредит" має переваги перед звичайним споживчим кредитуванням, оскільки передбачає прості процедуру оформлення та умови. Комісія становить 2,5% на місяць.

Як дізнатися свій особистий кредитний ліміт

Дізнатися про свій особистий кредитний ліміт можна двома способами. Перший — у застосунку "Нової пошти". Для цього необхідно:

зайти в "Особистий кабінет", натиснути на іконку людини у правому верхньому кутку;

обрати послугу "Посилка в кредит";

натиснути пункт "Спробувати";

натиснути "Розрахувати ліміт";

заповнити анкету: вказати ІПН, дату народження, номер паспорта, соціальний статус (одружені ви, одружені чи ні) та місячний дохід;

натиснути "Розрахувати ліміт".

Нагадаємо, "Нова пошта" планує розширювати присутність за кордоном у 2023 році. Там уточнили, в яких країнах мають намір відкрити офіси.

Також ми писали, що в компанії діє проєкт "Гуманітарна пошта", до якої можна долучитися чи отримати разову допомогу на доставку. У рамках цієї програми волонтери відправляють вантажі без будь-якої сплати.