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"Новая почта" обещает клиентам оплатить "Посылку в кредит": какие условия

13 марта 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта обещает клиентам оплатить Посылку в кредит – как воспользоваться
В компании объявили акцию для своих клиентов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" смогут не платить за "Посылку в кредит". В компании объявили акцию, в рамках которой обещают рандомно оплатить такую услугу 30 украинцам.

Об этом говорится на официальной странице компании Facebook.

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По информации компании, чтобы поучаствовать в акции, нужно оформить соответствующую услугу до 6 апреля текущего года. После чего выберут 30 счастливчиков.

"Супер-новость для оформивших услугу с 8.03 до 6.04. Погасим кредит без ограничений по сумме для 30 клиентов, которых выберем рандомно", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что оформить посылку в кредит можно быстро благодаря мобильному приложению "Новой почты". Для этого нужно:

  • выбрать раздел "Посылка в кредит";
  • рассчитать кредитный лимит и заполнить краткую анкету;
  • заказать любой товар стоимостью от 1 тыс. грн с наложенным платежом;
  • прийти в отделение с паспортом и кодом;
  • забрать товар.

Что известно об услуге "Посылка в кредит"

Как отметили в компании, "Посылка в кредит" это обычный кредит, но не в банковском учреждении. Его ввели благодаря сотрудничеству логистической и финансовой компаний. Это очень удобно, ведь все торговые сети, магазины и локальные продавцы могут продавать товар в кредит.

Услуга позволяет получить заказ, ничего не выплачивая при получении. Требуемую сумму продавцу заплатит NovaPay сразу после получения посылки, а клиент должен вернуть средства компании в течение 12 месяцев. Кредиты предоставляет ООО "НоваПей Кредит", входящее в группу компаний "Новой почты" и имеющее лицензию Национального банка Украины.

Услуга работает всего несколько месяцев, однако уже набрала популярность среди пользователей. Так, ежедневно компания получает около 1,2 тыс. запросов на кредитование. "Посылка в кредит" имеет преимущества перед обычным потребительским кредитованием, поскольку предполагает простые процедуры оформления и условия. Комиссия составляет 2,5% в месяц.

Как узнать свой личный кредитный лимит

Узнать свой личный кредитный лимит можно двумя способами. Первый в приложении "Новой почты". Для этого необходимо:

  • зайти в "Личный кабинет", нажать на иконку человека в правом верхнем углу;
  • выбрать услугу "Посылка в кредит";
  • нажать пункт "Попробовать";
  • нажать "Рассчитать лимит";
  • заполнить анкету: указать ИНН, дату рождения, номер паспорта, социальный статус (женаты или нет) и месячный доход;
  • нажать "Рассчитать лимит".

Напомним, "Новая почта" планирует расширять присутствие за рубежом в 2023 году. Там уточнили, в каких странах намерены открыть офисы.

Также мы писали, что в компании действует проект "Гуманитарная почта", к которому можно приобщиться или получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы бесплатно.

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