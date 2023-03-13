Новая почта обещает клиентам оплатить Посылку в кредит – как воспользоваться

"Новая почта" обещает клиентам оплатить "Посылку в кредит": какие условия
Некоторые клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" смогут не платить за "Посылку в кредит". В компании объявили акцию, в рамках которой обещают рандомно оплатить такую услугу 30 украинцам.
Об этом говорится на официальной странице компании Facebook.
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Как получить бесплатно "Посылку в кредит"
По информации компании, чтобы поучаствовать в акции, нужно оформить соответствующую услугу до 6 апреля текущего года. После чего выберут 30 счастливчиков.
"Супер-новость для оформивших услугу с 8.03 до 6.04. Погасим кредит без ограничений по сумме для 30 клиентов, которых выберем рандомно", — говорится в сообщении.
Там рассказали, что оформить посылку в кредит можно быстро благодаря мобильному приложению "Новой почты". Для этого нужно:
- выбрать раздел "Посылка в кредит";
- рассчитать кредитный лимит и заполнить краткую анкету;
- заказать любой товар стоимостью от 1 тыс. грн с наложенным платежом;
- прийти в отделение с паспортом и кодом;
- забрать товар.
Что известно об услуге "Посылка в кредит"
Как отметили в компании, "Посылка в кредит" — это обычный кредит, но не в банковском учреждении. Его ввели благодаря сотрудничеству логистической и финансовой компаний. Это очень удобно, ведь все торговые сети, магазины и локальные продавцы могут продавать товар в кредит.
Услуга позволяет получить заказ, ничего не выплачивая при получении. Требуемую сумму продавцу заплатит NovaPay сразу после получения посылки, а клиент должен вернуть средства компании в течение 12 месяцев. Кредиты предоставляет ООО "НоваПей Кредит", входящее в группу компаний "Новой почты" и имеющее лицензию Национального банка Украины.
Услуга работает всего несколько месяцев, однако уже набрала популярность среди пользователей. Так, ежедневно компания получает около 1,2 тыс. запросов на кредитование. "Посылка в кредит" имеет преимущества перед обычным потребительским кредитованием, поскольку предполагает простые процедуры оформления и условия. Комиссия составляет 2,5% в месяц.
Как узнать свой личный кредитный лимит
Узнать свой личный кредитный лимит можно двумя способами. Первый — в приложении "Новой почты". Для этого необходимо:
- зайти в "Личный кабинет", нажать на иконку человека в правом верхнем углу;
- выбрать услугу "Посылка в кредит";
- нажать пункт "Попробовать";
- нажать "Рассчитать лимит";
- заполнить анкету: указать ИНН, дату рождения, номер паспорта, социальный статус (женаты или нет) и месячный доход;
- нажать "Рассчитать лимит".
Напомним, "Новая почта" планирует расширять присутствие за рубежом в 2023 году. Там уточнили, в каких странах намерены открыть офисы.
Также мы писали, что в компании действует проект "Гуманитарная почта", к которому можно приобщиться или получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы бесплатно.