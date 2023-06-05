Нова пошта доступна ще в одній країні ЄС — де запрацював офіс

Офіс "Нової пошти" за кордоном. Фото: novaposhta.ua

Український поштовий оператор "Нова пошта" відкрив офіс на території ще однієї країни Європейського Союзу (ЄС). Послугами компанії можуть скористатися жителі столиці Чехії.

Про це повідомили у компанії.

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Як працює відділення у Чехії

Як зазначили у логістичній компанії, з 5 червня 2023 року функціонує офіс Nova Post у Празі. Ця країна стала четвертою країною Європи, де працюють відділення "Нової пошти". Перед цим компанія розгорнула діяльність у Польщі, Литві, Молдові.

Відділення Nova Post відкрили за такою адресою:

Pod Višňovkou 1664/29.

Клієнти компанії можуть щоденно відправляти та отримувати документи, посилки вантажі вагою до 1 тис. кг.

Відділення працюватиме щодня. Термін доставки становить від п'яти робочих днів.

Ціни на доставку з України в Чехію наступні:

документів — 250 гривень;

посилок до 2 кг — 400 гривень;

посилок до 10 кг — 600 гривень;

посилок до 30 кг — 1,2 тис. гривень;

вантажів від 31 кг до 1 тис. кг — 40 гривень за 1 кг ваги.

За словами співвласника групи компаній "Нова пошта" Вячеслава Климова, так полегшиться вихід чеських фірм на український ринок, де на них чекають близько 30 мільйонів клієнтів.

Він розповів, що цьогоріч відкриють додаткові офіси Nova Post у Празі та Брно, загалом планують інвестувати у розвиток компанії у Чехії три мільйони чеських крон.

Раніше у компанії повідомляли, що спочатку відділення поштового оператора з’явиться у Берліні, а потім у Празі. Планували, що у Німеччині відкриють відділення у 12 містах, однак плани перенесли.

Розширення діяльності "Нової пошти"

До 2025 року "Нова пошта" має намір інвестувати 10 млн євро у розвиток у Європі, відкривши 200 відділень у 30 країнах, зібравши флот із чотирьох літаків.

Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26. Днями авіаперевізник Supernova Airlines виконав свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига. Паралельно у компанії працюють над розширенням географії та спектру послуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за 2022 рік "Нова пошта" відкрила одну тисячу нових відділень, кількаразово збільшила доставку посилок від громадян в європейські країни. Водночас усередині країни активність доставок посилок була нижчою.

Також ми писали, що ця компанія має намір у найближчі роки влити у розвиток бізнесу на значній території Європейського Союзу (ЄС) мільйони євро. Планують відкрити 200 відділень.