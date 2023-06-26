Новая почта расширила бизнес в еврозоне – где и как работает

Офис "Новой почты" за границей. Фото: novaposhta.ua

Украинская логистическая компания "Новая почта" расширила бизнес на территории еврозоны. Офис открыли в новой стране.

Об этом сообщили в пресс-центре компании.

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В какой стране заработала "Новая почта"

Как отмечают в отделе связей с общественностью, теперь граждане Украины могут совершать почтовые отправления на родину в Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте. А именно:

B-дуль Unirii 47 A, Sector 3.

График работы:

понедельник-суббота — с 9:00 до 20:00;

суббота — с 9:00 до 17:00;

воскресенье — выходной.

В новом офисе будут принимать к отправке в Украину документы и посылки до 30 килограмм.

Цены на доставку:

документы — 250 грн;

посылки до 2 килограмм — 400 грн;

отправление до 10 килограммов — 600 грн;

посылки до 30 килограммов — 1,2 тыс. грн;

отправление более 30 килограммов — +40 грн на каждом килограмме.

Грузы будут доставлены по меньшей мере через пять суток.

Деятельность "Новой почты" в ЕС

"Новая почта" до 2025 года намерена инвестировать 10 миллионов евро в развитие в странах Европы, открыв 200 отделений в десятках странах, а также собрав флот из четырех лайнеров.

Сейчас компания имеет флот с двух бортов Ан-26. Весной авиаперевозчик Supernova Airlines выполнил свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига. Также компания работает над расширением географии и спектра услуг.

Больше о "Новой почте"

Напомним, Новая почта открыла свое второе отделение в Чехии. Оно заработало в столице страны – Праге.

Также мы писали, что логистическая компания "Новая почта" планирует открыть свое первое отделение в Германии 30 июня 2023 года. На работу обещают пригласить украинцев.