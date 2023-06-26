"Новая почта" расширила бизнес в еврозоне: где и как работает новый офис
Украинская логистическая компания "Новая почта" расширила бизнес на территории еврозоны. Офис открыли в новой стране.
Об этом сообщили в пресс-центре компании.
В какой стране заработала "Новая почта"
Как отмечают в отделе связей с общественностью, теперь граждане Украины могут совершать почтовые отправления на родину в Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте. А именно:
- B-дуль Unirii 47 A, Sector 3.
График работы:
- понедельник-суббота — с 9:00 до 20:00;
- суббота — с 9:00 до 17:00;
- воскресенье — выходной.
В новом офисе будут принимать к отправке в Украину документы и посылки до 30 килограмм.
Цены на доставку:
- документы — 250 грн;
- посылки до 2 килограмм — 400 грн;
- отправление до 10 килограммов — 600 грн;
- посылки до 30 килограммов — 1,2 тыс. грн;
- отправление более 30 килограммов — +40 грн на каждом килограмме.
Грузы будут доставлены по меньшей мере через пять суток.
Деятельность "Новой почты" в ЕС
"Новая почта" до 2025 года намерена инвестировать 10 миллионов евро в развитие в странах Европы, открыв 200 отделений в десятках странах, а также собрав флот из четырех лайнеров.
Сейчас компания имеет флот с двух бортов Ан-26. Весной авиаперевозчик Supernova Airlines выполнил свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига. Также компания работает над расширением географии и спектра услуг.
Больше о "Новой почте"
Напомним, Новая почта открыла свое второе отделение в Чехии. Оно заработало в столице страны – Праге.
Также мы писали, что логистическая компания "Новая почта" планирует открыть свое первое отделение в Германии 30 июня 2023 года. На работу обещают пригласить украинцев.