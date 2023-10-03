Нова пошта відкрила черговий офіс за кордоном — звідки можна робити відправлення

"Нова пошта" розширила бізнес за кордоном: де відкрили новий офіс
В українській логістичній компанії "Нова пошта" повідомили про розширення бізнесу за кордоном. Новий офіс відкрили у німецькому місті Гамбург.
Про це поінформували у пресцентрі компанії.
Розширення мережі Nova Post за кордоном
Як зазначається, українська компанія відкрила нове відділення за адресою:
- м. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097.
Там клієнти зможуть робити відправлення та отримання документів, посилок та вантажів вагою до 100 кілограмів з понеділка по суботу. На доставку в Україну відводять від п’яти днів.
Це вже третій офіс Nova Post на території Німеччини. Компанія планує відкрити в цій країні ще 17 офісів до кінця 2023 року. Очікується, що вони з'являться у таких містах:
- у Франкфурт-на-Майні;
- Кельні;
- Дрездені;
- Мюнхені;
- Дюссельдорфі.
"Перше відділення у Гамбурзі та вже третє відділення Nova Post у Німеччині. Тепер українці у Гамбурзі та навколишніх населених пунктах можуть відправляти речі додому та швидко отримувати посилки з України", — наголошують у пресслужбі.
Невдовзі "Нова пошта" має намір надати можливість отримувати посилки із України у спеціальних поштоматах та пунктах видачі, розташованих у магазинах.
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Нагадаємо, авіаперевізник Supernova Airlines української компанії "Нова пошта" планує до 2024 року зібрати флот із чотирьох літаків. Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26.
Також ми писали, що ПриватБанк до кінця поточного року надсилатиме українцям перевипущені чи нові банківські картки "Новою поштою". При цьому всі фінансові витрати банк візьме на себе.