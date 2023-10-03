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"Нова пошта" розширила бізнес за кордоном: де відкрили новий офіс

3 жовтня 2023 11:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта відкрила черговий офіс за кордоном — звідки можна робити відправлення
Працівник Нової пошти. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українській логістичній компанії "Нова пошта" повідомили про розширення бізнесу за кордоном. Новий офіс відкрили у німецькому місті Гамбург.

Про це поінформували у пресцентрі компанії.

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Як зазначається, українська компанія відкрила нове відділення за адресою:

  • м. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097.

Там клієнти зможуть робити відправлення та отримання документів, посилок та вантажів вагою до 100 кілограмів з понеділка по суботу. На доставку в Україну відводять від п’яти днів.

Це вже третій офіс Nova Post на території Німеччини. Компанія планує відкрити в цій країні ще 17 офісів до кінця 2023 року. Очікується, що вони з'являться у таких містах:

  • у Франкфурт-на-Майні;
  • Кельні;
  • Дрездені;
  • Мюнхені;
  • Дюссельдорфі.

"Перше відділення у Гамбурзі та вже третє відділення Nova Post у Німеччині. Тепер українці у Гамбурзі та навколишніх населених пунктах можуть відправляти речі додому та швидко отримувати посилки з України", — наголошують у пресслужбі.

Невдовзі "Нова пошта" має намір надати можливість отримувати посилки із України у спеціальних поштоматах та пунктах видачі, розташованих у магазинах.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, авіаперевізник Supernova Airlines української компанії "Нова пошта" планує до 2024 року зібрати флот із чотирьох літаків. Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26.

Також ми писали, що ПриватБанк до кінця поточного року надсилатиме українцям перевипущені чи нові банківські картки "Новою поштою". При цьому всі фінансові витрати банк візьме на себе.

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