Нова пошта відкрила черговий офіс за кордоном — звідки можна робити відправлення

Працівник Нової пошти. Фото: google.com

В українській логістичній компанії "Нова пошта" повідомили про розширення бізнесу за кордоном. Новий офіс відкрили у німецькому місті Гамбург.

Про це поінформували у пресцентрі компанії.

Читайте також:

Розширення мережі Nova Post за кордоном

Як зазначається, українська компанія відкрила нове відділення за адресою:

м. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097.

Там клієнти зможуть робити відправлення та отримання документів, посилок та вантажів вагою до 100 кілограмів з понеділка по суботу. На доставку в Україну відводять від п’яти днів.

Це вже третій офіс Nova Post на території Німеччини. Компанія планує відкрити в цій країні ще 17 офісів до кінця 2023 року. Очікується, що вони з'являться у таких містах:

у Франкфурт-на-Майні;

Кельні;

Дрездені;

Мюнхені;

Дюссельдорфі.

"Перше відділення у Гамбурзі та вже третє відділення Nova Post у Німеччині. Тепер українці у Гамбурзі та навколишніх населених пунктах можуть відправляти речі додому та швидко отримувати посилки з України", — наголошують у пресслужбі.

Невдовзі "Нова пошта" має намір надати можливість отримувати посилки із України у спеціальних поштоматах та пунктах видачі, розташованих у магазинах.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, авіаперевізник Supernova Airlines української компанії "Нова пошта" планує до 2024 року зібрати флот із чотирьох літаків. Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26.

Також ми писали, що ПриватБанк до кінця поточного року надсилатиме українцям перевипущені чи нові банківські картки "Новою поштою". При цьому всі фінансові витрати банк візьме на себе.