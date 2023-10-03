Новая почта открыла очередной офис за границей — откуда можно делать отправку

"Новая почта" расширила бизнес за границей: где открыли новый офис
В украинской логистической компании "Новая почта" сообщили о расширении бизнеса за границей. Новый офис открыли в немецком городе Гамбург.
Об этом сообщили в пресс-центре компании.
Расширение сети Nova Post за границей
Как отмечается, украинская компания открыла новое отделение по адресу:
- г. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097.
Там клиенты смогут производить отправку и получение документов, посылок и грузов весом до 100 килограммов с понедельника по субботу. На доставку в Украину отводят пять дней.
Это уже третий офис Nova Post на территории Германии. Компания планирует открыть в этой стране еще 17 офисов до конца 2023 года. Ожидается, что они появятся в таких городах:
- во Франкфурте-на-Майне;
- Кельные;
- Дрездены;
- Мюнхене;
- Дюссельдорфе.
"Первое отделение в Гамбурге и уже третье отделение Nova Post в Германии. Теперь украинцы в Гамбурге и окрестных населенных пунктах могут отправлять вещи на дом и быстро получать посылки из Украины", — отмечают в пресс-службе.
Вскоре "Новая почта" намерена предоставить возможность получать посылки из Украины в специальных почтоматах и пунктах выдачи, расположенных в магазинах.
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Напомним, авиаперевозчик Supernova Airlines украинской компании "Новая почта" планирует к 2024 году собрать флот из четырех самолетов. Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26.
Также мы писали, что ПриватБанк до конца текущего года будет присылать украинцам перевыпущенные или новые банковские карты "Новой почтой". При этом все финансовые расходы банк возьмет на себя.