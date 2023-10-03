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"Новая почта" расширила бизнес за границей: где открыли новый офис

3 октября 2023 11:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта открыла очередной офис за границей — откуда можно делать отправку
Сотрудник Новой почты. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинской логистической компании "Новая почта" сообщили о расширении бизнеса за границей. Новый офис открыли в немецком городе Гамбург.

Об этом сообщили в пресс-центре компании.

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Расширение сети Nova Post за границей

Как отмечается, украинская компания открыла новое отделение по адресу:

  • г. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097.

Там клиенты смогут производить отправку и получение документов, посылок и грузов весом до 100 килограммов с понедельника по субботу. На доставку в Украину отводят пять дней.

Это уже третий офис Nova Post на территории Германии. Компания планирует открыть в этой стране еще 17 офисов до конца 2023 года. Ожидается, что они появятся в таких городах:

  • во Франкфурте-на-Майне;
  • Кельные;
  • Дрездены;
  • Мюнхене;
  • Дюссельдорфе.

"Первое отделение в Гамбурге и уже третье отделение Nova Post в Германии. Теперь украинцы в Гамбурге и окрестных населенных пунктах могут отправлять вещи на дом и быстро получать посылки из Украины", — отмечают в пресс-службе.

Вскоре "Новая почта" намерена предоставить возможность получать посылки из Украины в специальных почтоматах и пунктах выдачи, расположенных в магазинах.

Больше о "Новой почте"

Напомним, авиаперевозчик Supernova Airlines украинской компании "Новая почта" планирует к 2024 году собрать флот из четырех самолетов. Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26.

Также мы писали, что ПриватБанк до конца текущего года будет присылать украинцам перевыпущенные или новые банковские карты "Новой почтой". При этом все финансовые расходы банк возьмет на себя.

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