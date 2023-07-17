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"Нова пошта" розширює бізнес в ЄС: де ще доступні відправлення в Україну

17 липня 2023 11:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта розширює бізнес в ЄС — у Берліні відкрили другий офіс
Офіс "Нової пошти" в Німеччині. Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

17 липня 2023 року логістична компанія "Нова пошта" розширила присутність у Німеччині. Друге відділення Nova Post запрацювало у Берліні.

Про це розповів СЕО Nova Post у Німеччині Сергій Симонов у соцмережі Facebook.   

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Де запрацював офіс Nova Post

За словами Симонова, нове відділення з'явилося у районі Шарлоттенбург, у західній частині Берліна. Воно розташоване за адресою: Osnabrücker Str. 1, 10589.

Клієнтам будуть доступні послуги відділення у понеділок-суботу, неділя — вихідний. Офіс прийматиме посилки та вантажі вагою до 100 кг.

Термін доставки в Україну чи з України — близько п'яти робочих днів.

Він зауважив, що до кінця літа планують відкрити ще близько 10 відділень Nova Post. Зокрема, офіси компанії з'являться у таких містах:

  • Гамбург;
  • Франкфурт-на-Майні;
  • Мюнхен;
  • Кельн.

Також "Нова пошта" проводить переговори з місцевим партнером щодо розширення покриття доставки в Німеччині.

"Уже чекаємо на тебе і нагадуємо: якщо ти створиш міжнародну ЕН в додатку — матимеш знижку 10% на відправку", — заявив Сергій Симонов.

Раніше у компанії зауважували, що в німецьких офісах операторами працюватимуть також українці. Обіцяли повідомити про це на офіційній сторінці.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" повідомила, що переглянули тарифи на доставку в США. Мінімальна вартість доставки посилок була знижена у чотири рази завдяки зміні системи тарифікації.

Також ми писали, що "Нова пошта" відкрила своє друге відділення у Чехії. Воно запрацювало у столиці країни — Празі. 

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