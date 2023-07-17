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"Новая почта" расширяет бизнес в ЕС: где еще доступны отправки в Украину

17 июля 2023 11:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта расширяет бизнес в ЕС — в Берлине открыли второй офис
Офис "Новой почты" в Германии. Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

17 июля 2023 года логистическая компания "Новая почта" расширила присутствие в Германии. Второе отделение Nova Post заработало в Берлине.

Об этом рассказал СЕО Nova Post в Германии Сергей Симонов в соцсети Facebook.

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Где заработал офис Nova Post

По словам Симонова, новое отделение появилось в районе Шарлоттенбурга, в западной части Берлина. Оно расположено по адресу: Osnabrücker Str. 1, 10589.

Клиентам будут доступны услуги отделения в понедельник-субботу, воскресенье — выходной. Офис будет принимать посылки и грузы весом до 100 кг.

Срок доставки в Украину или из Украины — около пяти рабочих дней.

Он отметил, что к концу лета планируют открыть еще около 10-ти отделений Nova Post. В частности, офисы компании появятся в таких городах:

  • Гамбург;
  • Франкфурт-на-Майне;
  • Мюнхен;
  • Кельн.

Также "Новая почта" проводит переговоры с местным партнером по расширению покрытия доставки в Германии.

"Уже ждем тебя и напоминаем: если ты создашь международную ЭН в приложении — будешь иметь скидку 10% на отправку", — заявил Сергей Симонов.

Ранее в компании отмечалось, что в немецких офисах операторами будут работать также украинцы. Обещали сообщить об этом на официальной странице.

Больше о "Новой почте"

Напомним, ранее "Новая почта" сообщила, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.

Также мы писали, что "Новая почта" открыла второе отделение в Чехии. Оно заработало в столице страны — Праге.

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