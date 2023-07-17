Новая почта расширяет бизнес в ЕС — в Берлине открыли второй офис

"Новая почта" расширяет бизнес в ЕС: где еще доступны отправки в Украину
17 июля 2023 года логистическая компания "Новая почта" расширила присутствие в Германии. Второе отделение Nova Post заработало в Берлине.
Об этом рассказал СЕО Nova Post в Германии Сергей Симонов в соцсети Facebook.
Где заработал офис Nova Post
По словам Симонова, новое отделение появилось в районе Шарлоттенбурга, в западной части Берлина. Оно расположено по адресу: Osnabrücker Str. 1, 10589.
Клиентам будут доступны услуги отделения в понедельник-субботу, воскресенье — выходной. Офис будет принимать посылки и грузы весом до 100 кг.
Срок доставки в Украину или из Украины — около пяти рабочих дней.
Он отметил, что к концу лета планируют открыть еще около 10-ти отделений Nova Post. В частности, офисы компании появятся в таких городах:
- Гамбург;
- Франкфурт-на-Майне;
- Мюнхен;
- Кельн.
Также "Новая почта" проводит переговоры с местным партнером по расширению покрытия доставки в Германии.
"Уже ждем тебя и напоминаем: если ты создашь международную ЭН в приложении — будешь иметь скидку 10% на отправку", — заявил Сергей Симонов.
Ранее в компании отмечалось, что в немецких офисах операторами будут работать также украинцы. Обещали сообщить об этом на официальной странице.
Больше о "Новой почте"
Напомним, ранее "Новая почта" сообщила, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.
Также мы писали, что "Новая почта" открыла второе отделение в Чехии. Оно заработало в столице страны — Праге.