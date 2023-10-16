Нова пошта планує розширити бізнес в ЄС — перелік країн

Відділення "Нової пошти". Фото: novaposhta.ua

У логістичній компанії "Нова пошта" розповіли про плани відкрити нові офіси на території Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2023 року. Очікується, що нові відділення з'являться ще в шести країнах.

Про такі наміри розповів співвласник компанії В’ячеслав Клімов, пише Інтерфакс-Україна.

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Де запрацюють нові відділення Nova Post у Європі

За словами одного зі співвласників компанії, Nova Post продовжує експансію на території єврозони. Загалом Нова пошта відкрила 62 офіси за кордоном. Компанія представлена вже у восьми країнах, а до кінця року зайдуть у ще шість.

Так, відділення Nova Post відкриють в таких країнах:

Латвія;

Естонія;

Угорщина;

Італія;

Франція;

Австрія.

Примітно те, що в офісах Nova Post працівники будуть обслуговувати клієнтів двома мовами — місцевою та українською.

Також власник компанії додав, що "Нова пошта" щомісяця віддає на підтримку армії до 100 млн грн. Понад 3,24 тис. співробітників компанії зараз служать в ЗСУ, від початку повномасштабної війни 99 з них — загинули.

Більше про роботу "Нової пошти"

Нагадаємо, у логістичній компанії "Нова пошта" повідомили, що переглянули тарифи на доставку в США. Тому мінімальна вартість доставки посилок була знижена у чотири рази завдяки зміні системи тарифікації.

Також ми писали, що послуги української логістичної компанії "Нова пошта" доступні ще в одній країні Європейського Союзу (ЄС). Офіс запрацював у Словаччині.

Додамо, що громадяни України зможуть робити поштові відправлення на батьківщину з Румунії. Новий офіс запрацював у Бухаресті.