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"Нова пошта" відкриє нові офіси в ЄС: список країн

16 жовтня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта планує розширити бізнес в ЄС — перелік країн
Відділення "Нової пошти". Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У логістичній компанії "Нова пошта" розповіли про плани відкрити нові офіси на території Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2023 року. Очікується, що нові відділення з'являться ще в шести країнах.

Про такі наміри розповів співвласник компанії В’ячеслав Клімов, пише Інтерфакс-Україна.

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Де запрацюють нові відділення Nova Post у Європі

За словами одного зі співвласників компанії, Nova Post продовжує експансію на території єврозони. Загалом Нова пошта відкрила 62 офіси за кордоном. Компанія представлена вже у восьми країнах, а до кінця року зайдуть у ще шість.

Так, відділення Nova Post відкриють в таких країнах:

  • Латвія;
  • Естонія;
  • Угорщина;
  • Італія;
  • Франція;
  • Австрія.

Примітно те, що в офісах Nova Post працівники будуть обслуговувати клієнтів двома мовами — місцевою та українською.

Також власник компанії додав, що "Нова пошта" щомісяця віддає на підтримку армії до 100 млн грн. Понад 3,24 тис. співробітників компанії зараз служать в ЗСУ, від початку повномасштабної війни 99 з них — загинули.

Більше про роботу "Нової пошти"

Нагадаємо, у логістичній компанії "Нова пошта" повідомили, що переглянули тарифи на доставку в США. Тому мінімальна вартість доставки посилок була знижена у чотири рази завдяки зміні системи тарифікації.

Також ми писали, що послуги української логістичної компанії "Нова пошта" доступні ще в одній країні Європейського Союзу (ЄС). Офіс запрацював у Словаччині.

Додамо, що громадяни України зможуть робити поштові відправлення на батьківщину з Румунії. Новий офіс запрацював у Бухаресті.

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