Новая почта планирует расширить бизнес в ЕС — список стран

"Новая почта" откроет новые офисы в ЕС: список стран
В логистической компании "Новая почта" рассказали о планах открыть новые офисы на территории Европейского Союза (ЕС) до конца 2023 года. Ожидается, что новые отделения появятся еще в шести странах.
О таких намерениях рассказал совладелец компании Вячеслав Климов, пишет Интерфакс-Украина.
Где заработают новые отделения Nova Post в Европе
По словам одного из совладельцев компании, Nova Post продолжает экспансию на территории еврозоны. Всего "Новая почта" открыла 62 офиса за границей. Компания представлена уже в восьми странах, а к концу года зайдут еще в шесть.
Так, отделения Nova Post откроют в следующих странах:
- Латвия;
- Эстония;
- Венгрия;
- Италия;
- Франция;
- Австрия.
Примечательно, что в офисах Nova Post работники будут обслуживать клиентов на двух языках — местном и украинском.
Также владелец компании добавил, что "Новая почта" ежемесячно отдает в поддержку армии до 100 млн грн. Более 3,24 тыс. сотрудников компании сейчас служат в ВСУ, с начала полномасштабной войны 99 из них погибли.
Больше о работе "Новой почты"
Напомним, в логистической компании "Новая почта" сообщили, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.
Также мы писали, что услуги украинской логистической компании Новая почта доступны еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). Офис заработал в Словакии.
Добавим, что граждане Украины смогут совершать почтовые отправления на родину из Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте.
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