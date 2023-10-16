Новая почта планирует расширить бизнес в ЕС — список стран

Отделение "Новой почты". Фото: novaposhta.ua

В логистической компании "Новая почта" рассказали о планах открыть новые офисы на территории Европейского Союза (ЕС) до конца 2023 года. Ожидается, что новые отделения появятся еще в шести странах.

О таких намерениях рассказал совладелец компании Вячеслав Климов, пишет Интерфакс-Украина.

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По словам одного из совладельцев компании, Nova Post продолжает экспансию на территории еврозоны. Всего "Новая почта" открыла 62 офиса за границей. Компания представлена уже в восьми странах, а к концу года зайдут еще в шесть.

Так, отделения Nova Post откроют в следующих странах:

Латвия;

Эстония;

Венгрия;

Италия;

Франция;

Австрия.

Примечательно, что в офисах Nova Post работники будут обслуживать клиентов на двух языках — местном и украинском.

Также владелец компании добавил, что "Новая почта" ежемесячно отдает в поддержку армии до 100 млн грн. Более 3,24 тыс. сотрудников компании сейчас служат в ВСУ, с начала полномасштабной войны 99 из них погибли.

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Напомним, в логистической компании "Новая почта" сообщили, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.

Также мы писали, что услуги украинской логистической компании Новая почта доступны еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). Офис заработал в Словакии.

Добавим, что граждане Украины смогут совершать почтовые отправления на родину из Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте.