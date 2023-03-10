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"Новая почта" ввела новый сервис: теперь можно управлять курьером

10 марта 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта обновила сервисы — теперь можно будет управлять временем доставки
Это можно сделать дистанционно с помощью новой функции
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" смогут управлять временем и датой прибытия курьера. Это можно сделать дистанционно с помощью функции "Перенести доставку".

Об этом сообщается на официальной странице компании Facebook.

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Управление курьерской доставкой

Как отмечается, новый сервис "Перенести доставку" позволяет сместить получение посылки на удобное для клиента время и дату.

Благодаря такой услуге появится возможность не привязываться к графику работы курьера и свободно планировать свой день.

"Знаете этот закон подлости, когда так ждешь посылки, а курьер может ее привезти именно тогда, когда тебе неудобно. Больше такого не будет: управляй временем и датой прибытия курьера самостоятельно с помощью функции "Перенести доставку". Кликаешь на нужную отправку в приложении, выбираешь удобную дату и времяи все", — говорится в сообщении.

Сервис бесплатный — стоимость включена в основную услугу. Распространяется на следующие типы доставки:

  • "Отделение-Адрес";
  • "Адрес-Адрес";
  • "Почтомат-Адрес".

Как воспользоваться сервисом

Такую услугу можно заказать:

  • в мобильном приложении;
  • через треккинг посылки на сайте;
  • через центр поддержки клиентов:
  • +38 098 4 500 609;
  • +38 050 4 500 609;
  • +38 044 4500609 (для звонков из других стран);
  • +38 093 4 500 609.

Как воспользоваться сервисом в мобильном приложении:

  • нужно после информирования о создании посылки или выезде курьера для доставки перейти по ссылке в трекинг на сайте Новой почты (номер ЕН появится автоматически) или приложении;
  • кликнуть на виджет "Меню";
  • выбрать сервис "Перенести доставку";
  • ввести свой номер телефона для авторизации и подтвердить с помощью смс-кода;
  • в списке доступных дат и интервалов времени выбрать нужную дату;
  • подтвердить заказ сервиса.

Ранее компания предложила своим клиентам новую услугу — отправку незапакованных посылок через почтомат. Курьер их упакует сам.

Услуга упаковки посылок из почтомата стоит 15 грн независимо от их размера. В частности, в стоимость будет входить коробка или пакет, дополнительные материалы (пузырчатая пленка, стрейч или бумага для хрупких отправок). При этом упаковка документов бесплатная.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно при создании электронной накладной в мобильном приложении "Новая почта", об этом указать. Услуга действует для почтаматов по всей стране.

Напомним, почтовый оператор "Новая почта" планирует расширять присутствие за границей в 2023 году. Там уточнили, в каких странах намерены открыть офисы.

Новая почта на фоне перебоев в электроснабжении начала тестирование нового формата офисов. Грузовые отделения объединили с бесплатным коворкингом для работы граждан.

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