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"Нова пошта" запрацює у Словаччині: дата та місто

21 серпня 2023 12:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта запрацює у Словаччині — відомі місце та дата
Посилка Nova Post у руках. Фото: Facebook НП
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська логістична компанія "Нова пошта" (НП) планує розширити географію своєї присутності за кордоном. Восени відділення мають відкрити у Словаччині.

Про це анонсували у компанії.

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Детальніше про роботу НП у Словаччині

Компанія під назвою Nova Post вже працює в низці країн Європейського Союзу (ЄС). Мережа відділень функціонує у Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Чехії із терміном доставки орієнтовно від п'яти днів. Тепер запрацює на ринку Словаччини.

Як очікується, перший офіс Nova Post в цій країні має з'явитися у жовтні 2023 року. Спочатку його відкриють у місті Братислава. Графік роботи буде подібний до інших країн: послуги будуть доступні з понеділка по суботу.

Завдяки цьому громадяни України зможуть відправляти посилки своїм рідним чи близьким, які перебувають у Словаччині. Дозволятиметься відправка документів та посилок вагою до 100 кілограмів.

З часом також запустять послугу адресної доставки та виклик кур’єра на різні адреси для відправки.

"Нова пошта" обіцяє поділитися додатковими відомостями щодо відкриття свого відділення у Словаччині на своїй сторінці у Facebook.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Нова пошта" восени 2023 року має запрацювати на ринках ще двох країн Європейського Союзу. Очікується, що працюватимуть спочатку у форматі адресної доставки відправлень.

Також ми писали, що громадяни України зможуть робити поштові відправлення на батьківщину у Румунії. Новий офіс запрацював у Бухаресті.

Раніше повідомлялося, що у НП переглянули тарифи на доставку в США. Тому мінімальна вартість доставки посилок була знижена у чотири рази завдяки зміні системи тарифікації.

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