Новая почта заработает в Словакии — известны город и дата

"Новая почта" заработает в Словакии: дата и город
Украинская логистическая компания "Новая почта" (НП) планирует расширить географию своего присутствия за границей. Осенью отделение должны открыть в Словакии.
Об этом анонсировали в компании.
Подробнее о работе НП в Словакии
Компания под названием Nova Post уже работает в ряде стран Европейского Союза (ЕС). Сеть отделений функционирует в Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Чехии со сроком доставки ориентировочно от пяти дней. Теперь заработает на рынке Словакии.
Как ожидается, первый офис Nova Post в этой стране должен появиться в октябре 2023 года. Сначала его откроют в городе Братислава. График работы будет подобен другим странам: услуги будут доступны с понедельника по субботу.
Благодаря этому граждане Украины смогут отправлять посылки своим родным или близким, которые находятся в Словакии. Разрешается отправка документов и посылок весом до 100 килограммов.
Со временем также запустят услугу адресной доставки и вызов курьера на разные адреса для отправки.
"Новая почта" обещает поделиться дополнительными сведениями об открытии своего отделения в Словакии на своей странице в Facebook.
Что еще стоит знать
Напомним, Новая почта осенью 2023 года должна заработать на рынках еще двух стран Европейского Союза. Ожидается, что будут работать сначала в формате адресной доставки отправок.
Также мы писали, что граждане Украины смогут совершать почтовые отправления на родину в Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте.
Ранее сообщалось, что в НП пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.