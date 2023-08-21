Новая почта заработает в Словакии — известны город и дата

Посылка Nova Post в руках. Фото: Facebook НП

Украинская логистическая компания "Новая почта" (НП) планирует расширить географию своего присутствия за границей. Осенью отделение должны открыть в Словакии.

Об этом анонсировали в компании.

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Подробнее о работе НП в Словакии

Компания под названием Nova Post уже работает в ряде стран Европейского Союза (ЕС). Сеть отделений функционирует в Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Чехии со сроком доставки ориентировочно от пяти дней. Теперь заработает на рынке Словакии.

Как ожидается, первый офис Nova Post в этой стране должен появиться в октябре 2023 года. Сначала его откроют в городе Братислава. График работы будет подобен другим странам: услуги будут доступны с понедельника по субботу.

Благодаря этому граждане Украины смогут отправлять посылки своим родным или близким, которые находятся в Словакии. Разрешается отправка документов и посылок весом до 100 килограммов.

Со временем также запустят услугу адресной доставки и вызов курьера на разные адреса для отправки.

"Новая почта" обещает поделиться дополнительными сведениями об открытии своего отделения в Словакии на своей странице в Facebook.

Что еще стоит знать

Напомним, Новая почта осенью 2023 года должна заработать на рынках еще двух стран Европейского Союза. Ожидается, что будут работать сначала в формате адресной доставки отправок.

Также мы писали, что граждане Украины смогут совершать почтовые отправления на родину в Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте.

Ранее сообщалось, что в НП пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.