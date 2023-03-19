Нова пошта знизила вартість доставки деяких посилок

Компанія запустила весняну акцію на доставку посилок через поштомати

Український поштовий оператор "Нова пошта" знизив вартість доставки деяких посилок. Компанія запустила весняну акцію на доставку посилок через поштомати.

Про це йдеться на сайті компанії.

Як зміняться тарифи

Зазначається, що клієнти зможуть відправляти вантаж за зниженою вартістю доставки — 35 гривень. Такий акційний тариф діятиме щонеділі — до 2 квітня 2023 року. Таким чином, відправити посилки за зниженою вартістю можна 19 березня, 26 березня та 2 квітня.

При цьому вага посилки не має бути більшою за 20 кілограмів, а розмір — більше 50х40х30 см. Максимальна оцінна вартість посилки — 10 тисяч грн.

Для того, щоб стати учасником акції, необхідно надіслати посилку із поштомату. Доставка може бути як до поштомату та відділення, так і на адресу.

Скільки коштують послуги компанії

Компанія підвищила вартість доставки посилок у 2023 році. Відправка посилки між відділеннями та поштоматами по місту:

до 2 кг — 50 грн;

до 10 кг — 80 грн;

30 кг — 120 грн.

Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 100 грн;

до 30 кг — 140 грн.

Доплата за доставку чи забір кур'єром:

для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу;

за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.

Більше про "Нову пошту"

"Нова пошта" дозволить користувачам, які оплачуватимуть послуги на території ЄС, використовувати цифрові гроші. NovaPay уже подала заявку на отримання європейської ліцензії Electronic money institution (EMI).

Клієнти "Нової пошти" скаржаться на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.

Українці можуть не отримати вчасно посилку у поштомат через автоматичну переадресацію. "Нова пошта" пояснює, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.