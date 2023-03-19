Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow "Нова пошта" знизила вартість доставки деяких посилок: деталі arrow

"Нова пошта" знизила вартість доставки деяких посилок: деталі

19 березня 2023 14:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта знизила вартість доставки деяких посилок
Компанія запустила весняну акцію на доставку посилок через поштомати
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український поштовий оператор "Нова пошта" знизив вартість доставки деяких посилок. Компанія запустила весняну акцію на доставку посилок через поштомати.

Про це йдеться на сайті компанії.

Читайте також:

Як зміняться тарифи

Зазначається, що клієнти зможуть відправляти вантаж за зниженою вартістю доставки — 35 гривень. Такий акційний тариф діятиме щонеділі — до 2 квітня 2023 року. Таким чином, відправити посилки за зниженою вартістю можна 19 березня, 26 березня та 2 квітня.

При цьому вага посилки не має бути більшою за 20 кілограмів, а розмір — більше 50х40х30 см. Максимальна оцінна вартість посилки — 10 тисяч грн.

Для того, щоб стати учасником акції, необхідно надіслати посилку із поштомату. Доставка може бути як до поштомату та відділення, так і на адресу.

Скільки коштують послуги компанії

Компанія підвищила вартість доставки посилок у 2023 році. Відправка посилки між відділеннями та поштоматами по місту:

  • до 2 кг — 50 грн;
  • до 10 кг — 80 грн;
  • 30 кг — 120 грн.

Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

  • до 2 кг — 70 грн;
  • до 10 кг — 100 грн;
  • до 30 кг — 140 грн.

Доплата за доставку чи забір кур'єром:

  • для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу;
  • за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.

Більше про "Нову пошту"

"Нова пошта" дозволить користувачам, які оплачуватимуть послуги на території ЄС, використовувати цифрові гроші. NovaPay уже подала заявку на отримання європейської ліцензії Electronic money institution (EMI).

Клієнти "Нової пошти" скаржаться на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.

Українці можуть не отримати вчасно посилку у поштомат через автоматичну переадресацію. "Нова пошта" пояснює, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:50 Лідер Талібану наказав афганським чиновникам звільнити родичів з державних посад

16:44 Загибель риб в Австралії через екстремальну спеку викликає побоювання у екологів

16:34 Стрілянина посеред дня: в Одесі чоловік націлив рушницю на собак

16:31 Подоляк прокоментував поїздку путіна в окупований Маріуполь

16:30 Селена Гомес одягла трендовий шкіряний тренч від українського бренду: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:17 Терор рф триває: стало відомо, до яких методів вдаються окупанти в Запорізькій області

16:13 У ДСНС розповіли, чи використовують в Україні гелікоптери Super Puma після трагедії у Броварах

16:00 Придунайські озера на Одещині наповнюють водою

15:59Окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області: деталі

15:46 Путін розповів, чому рф не розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році

Новина з відео

14:21 Андрющенко показав, який вигляд має проспект Маріуполя, по якому їздив путін

Новина з відео

13:25 Спочатку збив собаку, а потім хотів її вбити: відомо ім'я зловмисника

Новина з відео

10:02 Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ

Новина з відео

10:01 Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів

Новина з відео

07:54 Російські ЗМІ стверджують, що путін відвідав окупований Маріуполь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:10 Дніпро-1 знову лідер, фіаско Динамо проти Зорі, нічиї Львова, Кривбасу та Ворскли й Металіста 1925

Новина з відео

07:04 Іменини Олени 19 березня: найтепліші привітання в прозі, віршах та листівках

Новина з відео

06:15 Віталій Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Челсі"

Новина з відео

00:01 ​​​​​​​У Львові місцевий та переселенки побилися через російську мову

Новина з відео

23:48 ​​​​​​​Кількість поранених унаслідок обстрілу Краматорська збільшиласяї

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Актуальне по темі

None 19 Березень 16:50

Лідер Талібану наказав афганським чиновникам звільнити родичів з державних посад

None 19 Березень 16:42

Загибель риб в Австралії через екстремальну спеку викликає побоювання у екологів

None 19 Березень 16:33

Стрілянина посеред дня: в Одесі чоловік націлив рушницю на собак

None 19 Березень 16:31

Подоляк прокоментував поїздку путіна в окупований Маріуполь

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB