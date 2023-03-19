Новая почта снизила стоимость доставки некоторых посылок

Компания запустила весеннюю акцию на доставку посылок через почтоматы

Украинский почтовый оператор "Новая почта" снизил стоимость доставки некоторых посылок. Компания запустила весеннюю акцию на доставку посылок через почтоматы.

Об этом говорится на сайте компании.

Как изменятся тарифы

Отмечается, что клиенты смогут отправлять груз по сниженной стоимости доставки — 35 гривен. Такой акционный тариф будет действовать по воскресеньям — до 2 апреля 2023 года. Таким образом отправить посылки по сниженной стоимости можно 19 марта, 26 марта и 2 апреля.

При этом вес посылки не должен быть больше 20 килограммов, а размер — более 50х40х30 см. Максимальная оценочная стоимость посылки — 10 тысяч грн.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо отправить посылку из почтомата. Доставка может быть как в почтомат и отделение, так и в адрес.

Сколько стоят услуги компании

Компания повысила стоимость доставки посылок в 2023 году. Отправка посылки между отделениями и почтоматами по городу:

до 2 кг — 50 грн;

до 10 кг — 80 грн;

30 кг — 120 грн.

Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 100 грн;

до 30 кг — 140 грн.

Доплата за доставку или забор курьером:

для отправок до 30 кг — +35 грн к тарифу;

за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг — +100 грн к тарифу.

Больше о "Новой почте"

"Новая почта" позволит пользователям, которые будут оплачивать услуги на территории ЕС, использовать цифровые деньги. NovaPay уже подала заявку на получение европейской лицензии Electronic money institution (EMI).

Клиенты "Новой почты" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.

Украинцы могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтомате.