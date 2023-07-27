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Нові правила декретної відпустки: що треба знати українкам

27 липня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Декретна відпустка — вагітним українкам змінили правила роботи
Жінки підписують папери. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні переписали правила виходу у декретну відпустку для жінок. Це передбачено новим законопроєктом, який підписав президент.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Йдеться про законопроєкт №9271 "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами".

Згідно з пояснювальною запискою, вагітним жінкам, які працюють, дозволено у разі відсутності медичних протипоказань за власним бажанням йти відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами значно пізніше, аніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів. Тобто вони зможуть працювати до самих пологів.

За документом, загальна тривалість відпустки не зазнає змін — 126 днів.

Як приклад: жінці можна використати 10 днів відпустки до очікуваної дати пологів та 116 днів — після.

Як пояснюють автори змін, такий підхід враховує позиції та інтереси тих жінок, у яких вагітність проходить без ускладнень і які хочуть надалі бути соціально активними та працювати до пологів, а після народження дитини — отримати більше часу на відновлення.

Відпускні платитимуть інакше

Раніше народні депутати запропонували змінити терміни оплати відпусток, зареєструвавши відповідний законопроєкт №9309.

Як пропонують автор ініціативи, роботодавці зможуть виплачувати працівникам відпускні під час відпустки. Тоді як зараз їх мають виплачувати до початку відпустки.

Термін оплати має бути не пізніше дати закінчення відпустки та обов’язково повинен узгоджуватись із працівником.

Як пояснили юристи, у разі ухвалення документа українці зможуть весь період відпустки не мати коштів, а отримають їх лише в останній день.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.

Також ми писали, що роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень. 

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