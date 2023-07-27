Декретный отпуск — беременным украинкам изменили правила работы

Женщина подписывает бумаги. Фото: Freepik

В Украине переписали правила ухода в декретный отпуск для женщин. Это предусмотрено новым законопроектом, подписанным президентом.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Декретный отпуск по-новому

Речь идет о законопроекте №9271 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях использования отпуска по беременности и родам".

Согласно пояснительной записке, беременным работающим женщинам разрешено в случае отсутствия медицинских противопоказаний по собственному желанию идти отпуск по беременности и родам значительно позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов. То есть они смогут работать до родов.

По документу, общая продолжительность отпуска не изменится — 126 дней.

Как пример: женщине можно использовать 10 дней отпуска до ожидаемой даты родов и 116 дней после.

Как объясняют авторы изменений, такой подход учитывает позиции и интересы тех женщин, у которых беременность проходит без осложнений и которые хотят быть социально активными и работать до родов, а после рождения ребенка — получить больше времени на восстановление.

Отпускные будут платить иначе

Ранее народные депутаты предложили изменить сроки оплаты отпусков, зарегистрировав соответствующий законопроект №9309.

Как предлагают автора инициативы, работодатели смогут выплачивать работникам отпускные во время отпуска. В то время как сейчас их должны выплачивать до начала отпуска.

Срок оплаты должен быть не позднее даты окончания отпуска и обязательно согласовываться с работником.

Как пояснили юристы, в случае принятия документа, украинцы смогут весь период отпуска не иметь средств, а получат их только в последний день.

Что еще следует знать

Напомним, украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности есть регионы и сферы, где высок спрос на работников и достойная заработная плата.

Также мы писали, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.