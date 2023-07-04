Бізнес в Україні — функції контролю зосередять в єдиних руках

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма. Фото: google.com

Офіс Президента (ОП) виступає за передачу контролю за бізнесом єдиному правоохоронному органу. Як варіант, розглядають концентрацію таких функцій за Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про такі наміри розповів заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, інформує Interfax.

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Функції контролю за бізнесом

За словами Ростислава Шурми, в ОП упродовж кількох місяців планують розробити відповідну концепцію.

"Весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по три-п'ять органів до однієї компанії", — розповів він.

Зараз розглядають варіант концентрації функцій контролю за Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Він також зауважив, що допоможе у системному вирішенні проблем із податковою та митницею повна цифровізація.

Окрім того, планують удосконалити законодавство, щоб убезпечити бізнес від порушень, а контролюючим органам було менше приводів їх фіксувати, додав представник Офісу Президента.

Повернення перевірок бізнесу

Варто зауважити, що у парламенті заблокували законопроєкт №8401 про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу. Керівник міжфракційного обʼєднання "Розумна політика" Дмитро Разумков вніс у парламент постанову, покликану не запроваджувати перевірки та штрафи для підприємців на період війни.

Водночас у Податковому комітеті заявили, що це жодним чином не вплине на долю ухваленого закону. Очікують, що у середині липня постанову, що блокує закон, розглянуть і не підтримають. Після чого закон відправлять на підпис до президента.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) опублікував дані про те, як змінилися настрої бізнесу у червні 2023 року. Про перспективи своєї діяльності підприємці розповіли у черговому опитуванні регулятора.

Також з 1 липня 2023 року Податкова служба України матиме право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.