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Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

25 травня 2023 13:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податкова загляне в гаманці українців — що зміниться вже в липні
Банківська розрахункова картка у руках. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська державна податкова служба невдовзі отримає доступ до банківських рахунків громадян. Цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу (ЄС).

Про це попереджають юристи.

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Доступ до рахунків платників податків

Як зазначають фахівці, запровадження українською стороною автоматичного обміну даними означатиме, що українські банки збиратимуть інформацію про рахунки платників податків інших держав в Україні та передаватимуть її в українську податкову. Потім у разі потреби податкова передаватиме її в податкові служби інших країн у залежності від статусу податкової резидентності (де особа має сплачувати податки). Також податківці отримуватимуть аналогічну інформацію про українських платників податків на території інших держав.

Очікується, що у майбутньому податкова зможе надсилати запити щодо пояснень відносно джерел походження коштів, якщо інформація про доходи у податкової відрізнятиметься від відомостей про стан рахунків за автоматичним обміном. У разі виявлення фактів отримання незадекларованих доходів, будуть донараховані податкові зобов’язання.

Кого стосуватиметься і коли запрацює механізм

При цьому на період воєнного стану не вважається інформація податковою та, яка може бути використана податковим органом для нарахування податків, інформація, отримана податківцями в рамках автоматичного обміну, якщо сукупний залишок чи вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є один громадянин — не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів.

Примітно, що автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься всіх — фізосіб-підприємців, юридичних та фізичних осіб. Такий механізм має запрацювати у липні 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зростає кількість випадків отримання коштів "нелегальними" продавцями за товари чи послуги на банківські картки. Такі дії є грубим порушенням податкового законодавства, тому за це передбачені чималі штрафи.

Також ми писали, що влітку можуть повернутися тотальні перевірки бізнесу та штрафи, які існували до війни. Це передбачено законопроєктом №8401.

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