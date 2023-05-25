Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні
Українська державна податкова служба невдовзі отримає доступ до банківських рахунків громадян. Цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу (ЄС).
Про це попереджають юристи.
Доступ до рахунків платників податків
Як зазначають фахівці, запровадження українською стороною автоматичного обміну даними означатиме, що українські банки збиратимуть інформацію про рахунки платників податків інших держав в Україні та передаватимуть її в українську податкову. Потім у разі потреби податкова передаватиме її в податкові служби інших країн у залежності від статусу податкової резидентності (де особа має сплачувати податки). Також податківці отримуватимуть аналогічну інформацію про українських платників податків на території інших держав.
Очікується, що у майбутньому податкова зможе надсилати запити щодо пояснень відносно джерел походження коштів, якщо інформація про доходи у податкової відрізнятиметься від відомостей про стан рахунків за автоматичним обміном. У разі виявлення фактів отримання незадекларованих доходів, будуть донараховані податкові зобов’язання.
Кого стосуватиметься і коли запрацює механізм
При цьому на період воєнного стану не вважається інформація податковою та, яка може бути використана податковим органом для нарахування податків, інформація, отримана податківцями в рамках автоматичного обміну, якщо сукупний залишок чи вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є один громадянин — не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів.
Примітно, що автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься всіх — фізосіб-підприємців, юридичних та фізичних осіб. Такий механізм має запрацювати у липні 2023 року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні зростає кількість випадків отримання коштів "нелегальними" продавцями за товари чи послуги на банківські картки. Такі дії є грубим порушенням податкового законодавства, тому за це передбачені чималі штрафи.
Також ми писали, що влітку можуть повернутися тотальні перевірки бізнесу та штрафи, які існували до війни. Це передбачено законопроєктом №8401.