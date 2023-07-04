Бизнес в Украине — функции контроля сосредоточат в единых руках

Офис Президента предлагает передать контроль за бизнесом единому органу
Офис Президента (ОП) выступает за передачу контроля за бизнесом единому правоохранительному органу. Как вариант, рассматривают концентрацию таких функций за Бюро экономической безопасности (БЭБ).
О таких намерениях рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, передает Interfax.
Функции контроля над бизнесом
По словам Ростислава Шурмы, в ОП на протяжении нескольких месяцев планируется разработать соответствующую концепцию.
"Весь функционал взаимодействия с бизнесом попытаемся сконцентрировать в одном правоохранительном органе, чтобы не ходили по три-пять органов в одну компанию", — рассказал он.
Сейчас рассматривают вариант концентрации функций контроля за Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Он также отметил, что поможет в системном решении проблем с налоговой и таможней полная цифровизация.
Кроме того, планируют усовершенствовать законодательство, чтобы обезопасить бизнес от нарушений, а контролирующим органам было меньше поводов их фиксировать, добавил представитель Офиса Президента.
Возврат проверок бизнеса
Следует отметить, что в парламенте заблокировали законопроект №8401 о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса. Руководитель межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков внес в парламент постановление, призванное не вводить проверки и штрафы для предпринимателей на период войны.
В то же время в Налоговом комитете заявили, что это никак не повлияет на судьбу принятого закона. Ожидают, что в середине июля блокирующее закон постановление рассмотрят и не поддержат. После чего закон отправят на подпись к президенту.
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал данные о том, как изменились настроения бизнеса в июне 2023 года. О перспективах своей деятельности предприниматели рассказали в очередном опросе регулятора.
Также с 1 июля 2023 года Налоговая служба Украины будет иметь право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.