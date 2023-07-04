Бизнес в Украине — функции контроля сосредоточат в единых руках

Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма. Фото: google.com

Офис Президента (ОП) выступает за передачу контроля за бизнесом единому правоохранительному органу. Как вариант, рассматривают концентрацию таких функций за Бюро экономической безопасности (БЭБ).

О таких намерениях рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, передает Interfax.

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Функции контроля над бизнесом

По словам Ростислава Шурмы, в ОП на протяжении нескольких месяцев планируется разработать соответствующую концепцию.

"Весь функционал взаимодействия с бизнесом попытаемся сконцентрировать в одном правоохранительном органе, чтобы не ходили по три-пять органов в одну компанию", — рассказал он.

Сейчас рассматривают вариант концентрации функций контроля за Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Он также отметил, что поможет в системном решении проблем с налоговой и таможней полная цифровизация.

Кроме того, планируют усовершенствовать законодательство, чтобы обезопасить бизнес от нарушений, а контролирующим органам было меньше поводов их фиксировать, добавил представитель Офиса Президента.

Возврат проверок бизнеса

Следует отметить, что в парламенте заблокировали законопроект №8401 о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса. Руководитель межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков внес в парламент постановление, призванное не вводить проверки и штрафы для предпринимателей на период войны.

В то же время в Налоговом комитете заявили, что это никак не повлияет на судьбу принятого закона. Ожидают, что в середине июля блокирующее закон постановление рассмотрят и не поддержат. После чего закон отправят на подпись к президенту.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал данные о том, как изменились настроения бизнеса в июне 2023 года. О перспективах своей деятельности предприниматели рассказали в очередном опросе регулятора.

Также с 1 июля 2023 года Налоговая служба Украины будет иметь право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.