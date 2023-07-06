Податки за співробітників — скільки необхідно платити у 2023-му

Фінансові обрахунки. Фото: Unplush

В Україні роботодавці зобов’язані сплачувати податки за своїх найманих співробітників. Одну частину коштів утримують із заробітної плати персоналу, іншу — самостійно віддають у держбюджет власники підприємств та компаній.

Про те, які податки цьогоріч, розповіли в одному з управлінь Державної податкової служби України.

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Відповідно до чинного законодавства, фізособи-підприємці (ФОП) на загальній системі оподаткування повинні платити:

18% — податок на доходи фізосіб (ПДФО);

1,5% — військовий збір;

22% — єдиний внесок.

ПДФО та військовий збір утримуються із зарплатні найманих працівників, єдиний внесок платить роботодавець.

Так, якщо зарплата співробітника 6,7 тис. грн, то податок на доходи фізосіб становитиме 1,2 тис. грн (частка 18% від загальної ставки), розмір військового збору становитиме 100 грн (1,5%). Таким чином, із зарплатні співробітника утримують 1,3 тис. грн, які роботодавці мають перераховувати до державного бюджету. У підсумку працівники отримують "чистими" 5,39 тис. грн.

Розмір Єдиного внеску (22%) працедавці не вираховують із зарплати співробітників, а платять із доходів підприємства. Із суми мінімальної заробітної плати 6,7 тис. грн — це 1,47 тис. грн.

Підвищення податків у 2023 році

Як зауважив глава уряду Денис Шмигаль, у 2023 році в країні планують привести податкову систему до рівня, який був до війни. Йдеться про скасування спрощеної системи, зокрема зростання ставки з 2% до 5%.

Як передбачено у законодавстві, повернення податків до довоєнного рівня встановлене з 1 липня. Зараз очікують остаточного схвалення парламентом відповідного законопроєкту №8401, який передбачає повернення старих правил оподаткування для бізнесу з 1 серпня.

За його словами, більше Кабінет міністрів не планує жодних інших підвищень податків цьогоріч.

Нагадаємо, в Україні у разі підписання законопроєкту президентом про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу податківці почнуть застосовувати деякі штрафні санкції для підприємців. Йдеться про фізосіб-підприємців (ФОП), які не використовуватимуть касові апарати.

Нагадаємо, з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.