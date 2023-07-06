Налоги за сотрудников — сколько необходимо платить в 2023-м

Финансовые счета. Фото: Unplush

В Украине работодатели обязаны платить налоги за своих наемных сотрудников. Одну часть средств удерживают из заработной платы персонала, другую — самостоятельно отдают в госбюджет владельцы предприятий и компаний.

О том, какие налоги в этом году, рассказали в одном из управлений Государственной налоговой службы Украины.

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Согласно действующему законодательству, физлица-предприниматели (ФЛП) на общей системе налогообложения должны платить:

18% — налог на доходы физлиц (НДФЛ);

1,5% — военный сбор;

22% — единый социальный взнос.

НДФЛ и военный сбор удерживаются из зарплаты наемных работников, единый взнос платит работодатель.

Так, если зарплата сотрудника 6,7 тыс. грн, то налог на доходы физлиц будет составлять 1,2 тыс. грн. (доля 18% от общей ставки), размер военного сбора составит 100 грн (1,5%). Таким образом, из зарплаты сотрудника удерживают 1,3 тыс. грн, которые работодатели должны перечислять в государственный бюджет. В результате работники получают "чистыми" 5,39 тыс. грн.

Размер Единого взноса (22%) работодатели не рассчитывают с зарплаты сотрудников, а платят с доходов предприятия. Из суммы минимальной заработной платы 6,7 тыс. грн – это 1,47 тыс. грн.

Повышение налогов в 2023 году

Как отметил глава правительства Денис Шмыгаль, в 2023 году в стране планируют привести налоговую систему к уровню, который был до войны. Речь идет об отмене упрощенной системы, в том числе росте ставки с 2% до 5%.

Как предусмотрено в законодательстве, возврат налогов до довоенного уровня установлен с 1 июля. Сейчас ожидают окончательного утверждения соответствующего законопроекта №8401, предусматривающего возвращение довоенных правил налогообложения для бизнеса, парламентом с 1 августа.

По его словам, больше Кабинет министров не планирует никаких других повышений налогов в этом году.

Напомним, в Украине в случае подписания законопроекта президентом о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса налоговики начнут применять некоторые штрафные санкции для предпринимателей. Речь идет о физлицах-предпринимателях (ФЛП), которые не будут использовать кассовые аппараты.

Напомним, с июля 2023 года Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.