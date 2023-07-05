Штрафи в Україні — як і кого почнуть карати податківці восени

Касовий апарат у руках. Фото: google.com

В Україні у разі підписання законопроєкту президентом про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу податківці почнуть застосовувати деякі штрафні санкції для підприємців. Йдеться про фізосіб-підприємців (ФОП), які не використовуватимуть касові апарати.

Це прописано у проєкті закону №8401, який пройшов друге читання у парламенті.

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Що чекає на фізосіб-підприємців восени

Згідно з документом, законопроєкт передбачає відновлення з 1 жовтня поточного року застосування штрафів за порушення встановленого порядку використання РРО/ПРРО. Це не стосуватиметься порушень, вчинених на окупованих територіях чи територіях, де тривають бойові дії.

Документ встановлює менший розмір штрафів (25% та 50% від ціни товару замість 100% та 150%) за незастосування касових апаратів та невидачу чеків чи видачу на неповну суму покупки, що застосовуються до фізосіб-підприємців — платників єдиного податку до завершення воєнного стану, проте не пізніше серпня 2025 року.

Також законопроєкт передбачає, що у разі сплати податків упродовж 30 днів сум податків та зборів, які будуть нараховані за результатом документальних перевірок, штрафи не застосують і пеню не нарахують.

Блокування законопроєкту №8401

Варто зауважити, що у парламенті заблокували законопроєкт №8401 про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу, який ухвалили у другому читанні 30 червня.

Народний депутат, керівник міжфракційного обʼєднання "Розумна політика" Дмитро Разумков вніс постанову, покликану не запроваджувати перевірки та штрафи для бізнесу під час війни. Натомість у Податковому комітеті переконані, що постанову не підтримають і президент підпише проєкт закону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Також у Державній митній службі розповіли про набуття законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону № 2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).