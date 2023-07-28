Порушення у сфері торгівлі — куди скаржитися на невидачу чеку

Касовий апарат. Фото: Freepik

В Україні з 1 серпня 2023 року повертаються перевірки бізнесу та штрафи за невикористання касових апаратів. Зокрема, українські споживачі мають законне право на фіскальний чек під час покупок.

Про те, куди скаржитися на невидачу чеку, розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

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Порушення прав на чек

За законом, продавці зобов'язані видавати фіскальні чеки, відповідно — про ці транзакції знатимуть Податкові органи і сплачуватимуться податки.

За словами Гетманцева, якщо громадянин вважатиме, що його права були порушені, не було видано фіскальний чек, можна повідомити про факт такого порушення органи Державної податкової служби. Це легко зробити за допомогою бота StopOverpriceBot.

"В чаті неодноразово запитували мене, куди сповіщати інформацію про порушення ваших прав на чек. Відповідаю. ДПС створено чат-бот @StopOverpriceBot", — написав голова профільного комітету.

Відповідний бот створили для спрощення комунікації між громадянами та Податковою службою. Українці можуть надсилати повідомлення про порушення у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Завдяки цьому податківці можуть оперативно реагувати на порушення, додав Гетманцев.

Покарання ФОП за касові апарати

Згідно з даними моніторингу, з початку 2021 року, коли запрацював закон про обов'язкову наявність у ФОПів РРО/ПРРО, працівники Державної податкової служби провели 54,9 тисячі перевірок. У підсумку наклали 59,7 тисячі штрафів на 2 мільярди гривень, свідчать дані Opendatabot.

На початку війни українська влада вирішила підтримати бізнес та заборонила штрафувати фізосіб-підприємців за відсутність касових апаратів, окрім випадків з підакцизними товарами. Однак нині мораторій скасували. Йдеться про ухвалення парламентом законопроєкту №8401.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні президент Володимир Зеленський узаконив зміни у податковому законодавстві, які запрацюють з 1 серпня 2023 року. Йдеться про підписання законопроєкту №8401.

Також ми писали, що з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.