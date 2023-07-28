Нарушения в сфере торговли — куда жаловаться на невыдачу чека

Кассовый аппарат. Фото: Freepik

В Украине с 1 августа 2023 года возвращаются проверки бизнеса и штрафы за неиспользование кассовых аппаратов. В частности, украинские потребители имеют законное право на фискальный чек при покупке.

О том, куда жаловаться на невыдачу чека, рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

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Нарушение прав на чек

По закону, продавцы обязаны выдавать фискальные чеки, соответственно, об этих транзакциях будут знать Налоговые органы и будут уплачиваться налоги.

По словам Гетманцева, если гражданин сочтет, что его права были нарушены, не был выдан фискальный чек, можно сообщить о факте такого нарушения органы Государственной налоговой службы. Это легко сделать с помощью бота StopOverpriceBot.

"В чате неоднократно спрашивали меня, куда извещать информацию о нарушении ваших прав на чек. Отвечаю. ГНС создан чат-бот @StopOverpriceBot", — написал глава профильного комитета.

Соответствующий бот был создан для упрощения коммуникации между гражданами и Налоговой службой. Украинцы могут посылать сообщения о нарушениях в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Благодаря этому налоговики могут оперативно реагировать на нарушения, добавил Гетманцев.

Наказание ФЛП за кассовые аппараты

Согласно данным мониторинга, с начала 2021 года, когда заработал закон об обязательном наличии у ФЛП РРО/ПРРО, работники Государственной налоговой службы провели 54,9 тысячи проверок. В итоге наложили 59,7 тысячи штрафов на 2 миллиарда гривен, свидетельствуют данные Opendatabot.

В начале войны украинские власти решили поддержать бизнес и запретили штрафовать физлиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов, кроме случаев с подакцизными товарами. Однако сейчас мораторий отменили. Речь идет о принятии парламентом законопроекта №8401.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине президент Владимир Зеленский узаконил изменения в налоговом законодательстве, которые будут работать с 1 августа 2023 года. Речь идет о подписании законопроекта №8401.

Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.