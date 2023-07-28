Нарушения в сфере торговли: куда жаловаться на невыдачу чека
В Украине с 1 августа 2023 года возвращаются проверки бизнеса и штрафы за неиспользование кассовых аппаратов. В частности, украинские потребители имеют законное право на фискальный чек при покупке.
О том, куда жаловаться на невыдачу чека, рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.
Нарушение прав на чек
По закону, продавцы обязаны выдавать фискальные чеки, соответственно, об этих транзакциях будут знать Налоговые органы и будут уплачиваться налоги.
По словам Гетманцева, если гражданин сочтет, что его права были нарушены, не был выдан фискальный чек, можно сообщить о факте такого нарушения органы Государственной налоговой службы. Это легко сделать с помощью бота StopOverpriceBot.
"В чате неоднократно спрашивали меня, куда извещать информацию о нарушении ваших прав на чек. Отвечаю. ГНС создан чат-бот @StopOverpriceBot", — написал глава профильного комитета.
Соответствующий бот был создан для упрощения коммуникации между гражданами и Налоговой службой. Украинцы могут посылать сообщения о нарушениях в сфере торговли, общественного питания и услуг.
Благодаря этому налоговики могут оперативно реагировать на нарушения, добавил Гетманцев.
Наказание ФЛП за кассовые аппараты
Согласно данным мониторинга, с начала 2021 года, когда заработал закон об обязательном наличии у ФЛП РРО/ПРРО, работники Государственной налоговой службы провели 54,9 тысячи проверок. В итоге наложили 59,7 тысячи штрафов на 2 миллиарда гривен, свидетельствуют данные Opendatabot.
В начале войны украинские власти решили поддержать бизнес и запретили штрафовать физлиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов, кроме случаев с подакцизными товарами. Однако сейчас мораторий отменили. Речь идет о принятии парламентом законопроекта №8401.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине президент Владимир Зеленский узаконил изменения в налоговом законодательстве, которые будут работать с 1 августа 2023 года. Речь идет о подписании законопроекта №8401.
Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.
Непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.