ПриватБанк выдает украинцам изношенную валюту — что делать клиентам

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" продолжают жаловаться на выдачу "изношенной валюты". Представители банка объяснили, как в таком случае действовать.

Об этом говорится на портале отзывов о работе банков Minfin.

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Как следует из жалобы клиента, ему в "ПриватБанке" каждый раз предлагают "старые" доллары, которые затем в расчетах отказываются принимать. Он попросил посоветовать, как заказать валюту надлежащего качества.

"Я хочу снять заказанные доллары, но нового образца, не потертые, на выдачу предлагают только "плохого качества", которые никто потом не хочет принимать. Как их заказать, чтобы не бегать по 10 дней не перезаказывать валюту, а прийти и снять нормальные" купюры? Спасибо", — говорится в сообщении.

Объяснение от ПриватБанка

Представители "Приватбанка" ответили, отметив, что клиенты могут получать наличные в кассе без предварительного заказа только при ее наличии в обращении кассы. При этом дополнительно для удовлетворения потребностей наибольшего количества клиентов в приложении "Приват24" предусмотрена возможность предварительного заказа наличных денег на любое удобное отделение.

В то же время, важно то, что клиентам при заказе не предоставлено право выбирать год изготовления купюр. Все выданные банком купюры — платежные и пребывают в обращении.

В финучреждении посоветовали в случае недовольства качеством купюр — отказаться от покупки. Другие варианты не предусмотрены.

"Во время выдачи предлагаются платежные купюры. Банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине и вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время. В случае, если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", — подчеркнули в ПриватБанке.

Источник: Minfin

Наказание за отказ в обмене валюты

Летом 2023 года Национальный банк обязал участников рынка принимать потертые или старые купюры населения во время обмена. Регулятор заявил, что отказ будет расценивать как потенциальный признак мошеннической деятельности.

Также установил следующие штрафы:

для банков — до 400 тыс. грн (планируют увеличить наказание за существенные нарушения);

для небанковских финучреждений — до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Граждан призвали жаловаться на проблему, обратившись к руководству банка или обменника. Если не будет реакции, то в Национальный банк.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к переводам наличных денег через терминалы самообслуживания. Они касаются поставщиков платежных услуг и их коммерческих агентов.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) усилил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.