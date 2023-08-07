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ПриватБанк випустив цікаве оновлення: що треба знати клієнтам

7 серпня 2023 10:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк випустив цікаве оновлення — що треба знати клієнтам
Мобільний застосунок "Приват24". Фото: itech.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" запустили актуальне оновлення. Пропонують новий рожевий дизайн, з огляду на популярність кінострічки Barbie.

Про це розповіла пресслужба банку.

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Новий дизайн застосунку

Як зазначається, фінустанова вирішила порадувати своїх клієнтів цікавим дизайном у мобільному застосунку "Приват24". Його клієнти зможуть вибрати на власний розсуд.

Пропонують завантажувати нові Barbie-скіни у Приват24 або за наступним посиланням. Послуга безкоштовна.

Щоб налаштувати новий дизайн, потрібно:

  • вибрати карту для обкладинки;
  • натиснути на шестерню у правому кутку;
  • в розділі "Дизайн карти" обрати необхідний.

 

Приватбанк
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінансова установа "ПриватБанк" проводить чергову акцію із розіграшу призів до 50 тисяч гривень. Долучитися до неї можуть усі клієнти банку.

Також ми писали, ПриватБанк надасть більшій кількості громадян житла за державною програмою доступної іпотеки "єОселя". Банк розширив можливості кредитування.

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