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ПриватБанк выпустил интересное обновление: что нужно знать клиентам

7 августа 2023 10:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк выпустил интересное обновление — что нужно знать клиентам
Мобильное приложение "Приват24". Фото: itech.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "ПриватБанк" запустили актуальное обновление. Предлагают новый розовый дизайн, учитывая популярность киноленты Barbie.

Об этом рассказала пресс-служба банка.

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Новый дизайн приложения

Как отмечается, финучреждение решило обрадовать своих клиентов интересным дизайном в мобильном приложении "Приват24". Его клиенты смогут выбрать по своему усмотрению.

Предлагают загружать новые Barbie-скины в Приват24 или по следующей ссылке. Услуга бесплатная.

Чтобы настроить новый дизайн, нужно:

  • выбрать карту для обложки;
  • нажать на шестерню в правом углу;
  • в разделе "Дизайн карты" выбрать нужный.

 

Приватбанк
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" проводит очередную акцию по розыгрышу призов до 50 тысяч гривен. Присоединиться к ней могут все клиенты банка.

Также мы писали, ПриватБанк предоставит большему количеству граждан жилье по государственной программе доступной ипотеки "еОселя". Банк расширил возможности кредитования.

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