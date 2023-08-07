ПриватБанк выпустил интересное обновление: что нужно знать клиентам
В государственном финучреждении "ПриватБанк" запустили актуальное обновление. Предлагают новый розовый дизайн, учитывая популярность киноленты Barbie.
Об этом рассказала пресс-служба банка.
Новый дизайн приложения
Как отмечается, финучреждение решило обрадовать своих клиентов интересным дизайном в мобильном приложении "Приват24". Его клиенты смогут выбрать по своему усмотрению.
Предлагают загружать новые Barbie-скины в Приват24 или по следующей ссылке. Услуга бесплатная.
Чтобы настроить новый дизайн, нужно:
- выбрать карту для обложки;
- нажать на шестерню в правом углу;
- в разделе "Дизайн карты" выбрать нужный.
Что еще стоит знать
Напомним, государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" проводит очередную акцию по розыгрышу призов до 50 тысяч гривен. Присоединиться к ней могут все клиенты банка.
Также мы писали, ПриватБанк предоставит большему количеству граждан жилье по государственной программе доступной ипотеки "еОселя". Банк расширил возможности кредитования.