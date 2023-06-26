Программа "'єРобота": гранты на бизнес выдают по-новому
В Украине изменились правила предоставления грантов на открытие собственного дела или развитие бизнеса. Так, в рамках государственной программы "єРобота" действуют новые требования к претендентам на получение выплат.
Это прописано в правительственном постановлении №738 "Некоторые вопросы предоставления грантов бизнесу", информируют юристы.
Что изменилось в правилах программы "єРобота"
Как отмечается, предоставление грантов для создания или развития садоводства и ягодничества происходит следующим образом:
- к заявке следует добавить подписанный разработчиком проект высадки насаждений;
- запрещено превышение заявленной суммы компенсации за гектар насаждений;
- нужно предоставить сведения об обязанности создать определенное количество новых рабочих мест;
- запрещены проекты высадки насаждений на временно оккупированных территориях и "горячих точках";
- не предоставят согласование, если не будет подтверждения права собственности или пользования на землю.
Не будут рассматривать заявления на создание тепличного хозяйства, если:
- не будет отсканированной копии проекта строительства модульной теплицы со сметными документами, заверенной разработчиком;
- превышена заявленная сумма;
- нет сведений об обязанности создать определенное количество новых рабочих мест;
- откажут, если речь идет о временно оккупированной территории, районах проведения боевых действий или находятся в окружении/блокировке;
- нет подтверждения права собственности или права на использование земли.
Другие изменения в предоставлении грантов
Программа обязывает создание новых рабочих мест. В частности, в рамках проекта строительства модульной теплицы — не менее 14 новых рабочих мест на гектар теплиц.
Проекты высадки насаждений подлежат снятию с контроля, а соответствующие договоры будут считаться выполненными в случае, если получатели денежных средств для создания или развития садоводства и ягодничества фактически уплатили все налоги и сборы:
- единый социальный вклад (ЕСВ);
- налог на прибыль предприятий;
- НДФЛ и НДС;
- единый налог и земельный налог (на сумму не менее 50% от полученного гранта раньше пятилетнего срока).
Также снимут с контроля, если насаждения были утрачены из-за чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера.
Проекты строительства модульной теплицы будут подлежать снятию с контроля, а соответствующие договоры будут считаться выполненными в случае, когда получатели средств фактически уплатили налоги и сборы на сумму использованных госсредств раньше трехлетнего срока.
Какие суммы грантов и как подать заявку
В частности, размер гранта в рамках правительственной программы "єРобота" составляет от 140 тысяч гривен за гектар, однако не более 70% общей стоимости проекта насаждений.
Подавать заявки на безвозвратные гранты на создание собственного дела и расширение бизнеса можно через программу госуслуг "Дія".
Что еще стоит знать
Напомним, Всемирный банк (ВБ) дал новую оценку ситуации с бизнесом в Украине на второй год войны с Россией. Несмотря на сложные обстоятельства безопасности в стране, большинство предпринимателей продолжают работать.
Ранее сообщалось, что некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.