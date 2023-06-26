Программа єРобота — гранты на бизнес выдают по-новому

Работница выращивает рассаду в теплице. Фото: Freepik

В Украине изменились правила предоставления грантов на открытие собственного дела или развитие бизнеса. Так, в рамках государственной программы "єРобота" действуют новые требования к претендентам на получение выплат.

Это прописано в правительственном постановлении №738 "Некоторые вопросы предоставления грантов бизнесу", информируют юристы.

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Что изменилось в правилах программы "єРобота"

Как отмечается, предоставление грантов для создания или развития садоводства и ягодничества происходит следующим образом:

к заявке следует добавить подписанный разработчиком проект высадки насаждений;

запрещено превышение заявленной суммы компенсации за гектар насаждений;

нужно предоставить сведения об обязанности создать определенное количество новых рабочих мест;

запрещены проекты высадки насаждений на временно оккупированных территориях и "горячих точках";

не предоставят согласование, если не будет подтверждения права собственности или пользования на землю.

Не будут рассматривать заявления на создание тепличного хозяйства, если:

не будет отсканированной копии проекта строительства модульной теплицы со сметными документами, заверенной разработчиком;

превышена заявленная сумма;

нет сведений об обязанности создать определенное количество новых рабочих мест;

откажут, если речь идет о временно оккупированной территории, районах проведения боевых действий или находятся в окружении/блокировке;

нет подтверждения права собственности или права на использование земли.

Другие изменения в предоставлении грантов

Программа обязывает создание новых рабочих мест. В частности, в рамках проекта строительства модульной теплицы — не менее 14 новых рабочих мест на гектар теплиц.

Проекты высадки насаждений подлежат снятию с контроля, а соответствующие договоры будут считаться выполненными в случае, если получатели денежных средств для создания или развития садоводства и ягодничества фактически уплатили все налоги и сборы:

единый социальный вклад (ЕСВ);

налог на прибыль предприятий;

НДФЛ и НДС;

единый налог и земельный налог (на сумму не менее 50% от полученного гранта раньше пятилетнего срока).

Также снимут с контроля, если насаждения были утрачены из-за чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера.

Проекты строительства модульной теплицы будут подлежать снятию с контроля, а соответствующие договоры будут считаться выполненными в случае, когда получатели средств фактически уплатили налоги и сборы на сумму использованных госсредств раньше трехлетнего срока.

Какие суммы грантов и как подать заявку

В частности, размер гранта в рамках правительственной программы "єРобота" составляет от 140 тысяч гривен за гектар, однако не более 70% общей стоимости проекта насаждений.

Подавать заявки на безвозвратные гранты на создание собственного дела и расширение бизнеса можно через программу госуслуг "Дія".

Гранты на бизнес. Источник: Minagro.gov.ua

Что еще стоит знать

Напомним, Всемирный банк (ВБ) дал новую оценку ситуации с бизнесом в Украине на второй год войны с Россией. Несмотря на сложные обстоятельства безопасности в стране, большинство предпринимателей продолжают работать.

Ранее сообщалось, что некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.