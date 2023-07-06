Шмыгаль рассказал, какие налоги повысят в 2023 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль оценил возможность повышения налогов в стране в 2023 году. Утверждает, что цель на этот год — возврат отмененной системы налогообложения.

Об этом он заявил во время общенационального телемарафона "Единые новости".

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Налогообложение в 2023 году

Как отметил Денис Шмыгаль, в стране сейчас приводят налоговую систему к уровню, который был до войны. Речь идет об отмене упрощенной системы налогообложения, в частности, повышения ставки с 2% до 5%.

По его словам, возврат налогов до довоенного уровня произошел с 1 июля, как предусмотрено в законодательстве. Сейчас ожидается окончательное одобрение соответствующего закона парламентом с 1 августа.

Больше Кабинет министров не планирует никаких других повышений налогов, подчеркнул премьер-министр.

"Других изменений, кроме возвращения к довоенному уровню, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем, и, уверен, не допустим", — сказал он.

В этом году намерены стабилизировать налоговую систему на том уровне, что был до полномасштабной войны, заверил глава правительства.

Блокировка законопроекта №8401

Стоит отметить, что в парламенте заблокирован законопроект №8401, предусматривающий возврат довоенных правил налогообложения для бизнеса. Он был принят во втором чтении 30 июня этого года.

Руководитель межфракционного объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков зарегистрировал постановление, призванное не возвращать проверки и штрафы для бизнеса на период войны. В Налоговом комитете убеждены, что постановление парламент не поддержит и президент подпишет проект закона.

Что еще стоит знать

Напомним, с июля 2023 года Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Также в Государственной таможенной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).