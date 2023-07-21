Штраф у 265 тис. грн: у Києві покарали магазин за високі ціни
Фахівці Держпродспоживслужби продовжують контролювати формування, встановлення та застосування державних регульованих цін так званого "соціального кошика" бізнесом. Зокрема, у червні виявили чергових порушників.
Про це повідомляє пресцентр Держпродспоживслужби.
Завищення цін на продукти
Як зазначають у відомстві, минулого місяця у Києві фахівці здійснили позапланову перевірку суб'єкта господарювання.
Виявилося, що він продавав продовольчі товари, а саме батон, борошно, хліб, яйця, курятинку четвертини з торговельною надбавкою, що перевищує максимальний розмір 10%, чим порушив чинне законодавство.
За підсумком перевірки склали акт, на основі якого на суб'єкт господарювання наклали адміністративно-господарські санкції у 264,8 тис. грн.
Державне регулювання цін
В Україні на час дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення впроваджено граничний рівень торговельної надбавки на продукцію з переліку соціально значущих. Йдеться про такі продукти:
- крупа гречана;
- цукор-пісок;
- борошно пшеничне вищого сорту;
- макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);
- молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
- хліб житньо-пшеничний;
- яйця курячі категорії С1;
- птиця (тушка куряча/четвертина тушки курячої) ;
- вода мінеральна негазована;
- масло вершкове жирністю 72,5%;
- батон;
- олія соняшникова рафінована.
Як і куди скаржитися на завищення цін
Громадяни можуть повідомляти про виявлене завищення цін можна у кілька способів:
- на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером телефону +38 (093) 362 05 36;
- у будні з 09:00 до 16:00 за номером телефону (0532) 60-66-47;
- на сайті Держпродспоживслужби dpss.gov.ua у розділі електронних звернень.
Більше про ціни
Нагадаємо, в Україні навесні поточного року знизилися темпи подорожчання продуктів. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".
За прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.