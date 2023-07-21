Штраф у 265 тис. грн — у Києві покарали магазин за високі ціни

Продовольчий магазин. Фото: google.com

Фахівці Держпродспоживслужби продовжують контролювати формування, встановлення та застосування державних регульованих цін так званого "соціального кошика" бізнесом. Зокрема, у червні виявили чергових порушників.

Про це повідомляє пресцентр Держпродспоживслужби.

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Завищення цін на продукти

Як зазначають у відомстві, минулого місяця у Києві фахівці здійснили позапланову перевірку суб'єкта господарювання.

Виявилося, що він продавав продовольчі товари, а саме батон, борошно, хліб, яйця, курятинку четвертини з торговельною надбавкою, що перевищує максимальний розмір 10%, чим порушив чинне законодавство.

За підсумком перевірки склали акт, на основі якого на суб'єкт господарювання наклали адміністративно-господарські санкції у 264,8 тис. грн.

Державне регулювання цін

В Україні на час дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення впроваджено граничний рівень торговельної надбавки на продукцію з переліку соціально значущих. Йдеться про такі продукти:

крупа гречана;

цукор-пісок;

борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча/четвертина тушки курячої) ;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове жирністю 72,5%;

батон;

олія соняшникова рафінована.

Як і куди скаржитися на завищення цін

Громадяни можуть повідомляти про виявлене завищення цін можна у кілька способів:

на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером телефону +38 (093) 362 05 36;

у будні з 09:00 до 16:00 за номером телефону (0532) 60-66-47;

на сайті Держпродспоживслужби dpss.gov.ua у розділі електронних звернень.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні навесні поточного року знизилися темпи подорожчання продуктів. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

За прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.