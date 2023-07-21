Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow Штраф у 265 тис. грн: у Києві покарали магазин за високі ціни arrow

Штраф у 265 тис. грн: у Києві покарали магазин за високі ціни

21 липня 2023 14:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штраф у 265 тис. грн — у Києві покарали магазин за високі ціни
Продовольчий магазин. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Фахівці Держпродспоживслужби продовжують контролювати формування, встановлення та застосування державних регульованих цін так званого "соціального кошика" бізнесом. Зокрема, у червні виявили чергових порушників.

Про це повідомляє пресцентр Держпродспоживслужби.

Читайте також:

Завищення цін на продукти

Як зазначають у відомстві, минулого місяця у Києві фахівці здійснили позапланову перевірку суб'єкта господарювання.

Виявилося, що він продавав продовольчі товари, а саме батон, борошно, хліб, яйця, курятинку четвертини з торговельною надбавкою, що перевищує максимальний розмір 10%, чим порушив чинне законодавство.

За підсумком перевірки склали акт, на основі якого на суб'єкт господарювання наклали адміністративно-господарські санкції у 264,8 тис. грн.

Державне регулювання цін

В Україні на час дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення впроваджено граничний рівень торговельної надбавки на продукцію з переліку соціально значущих. Йдеться про такі продукти:

  • крупа гречана;
  • цукор-пісок;
  • борошно пшеничне вищого сорту;
  • макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
  • хліб житньо-пшеничний;
  • яйця курячі категорії С1;
  • птиця (тушка куряча/четвертина тушки курячої) ;
  • вода мінеральна негазована;
  • масло вершкове жирністю 72,5%;
  • батон;
  • олія соняшникова рафінована.

Як і куди скаржитися на завищення цін

Громадяни можуть повідомляти про виявлене завищення цін можна у кілька способів:

  • на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером телефону +38 (093) 362 05 36;
  • у будні з 09:00 до 16:00 за номером телефону (0532) 60-66-47;
  • на сайті Держпродспоживслужби dpss.gov.ua у розділі електронних звернень.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні навесні поточного року знизилися темпи подорожчання продуктів. Такі дані навели у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

За прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз