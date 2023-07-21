Штраф в 265 тыс. грн: в Киеве наказали магазин за высокие цены
Специалисты Госпродпотребслужбы продолжают контролировать формирование, установление и применение государственных регулируемых цен так называемой "социальной корзины" бизнесом. В частности, в июне обнаружили очередных нарушителей.
Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.
Завышение цен на продукты
Как отмечают в ведомстве, в прошлом месяце в Киеве специалисты провели внеплановую проверку субъекта хозяйствования.
Оказалось, что он продавал продовольственные товары, а именно батон, муку, хлеб, яйца, курятину с торговой надбавкой, что превышает максимальный размер 10%, чем нарушил действующее законодательство.
По итогам проверки составили акт, на основе которого на предприятие наложили административно-хозяйственные санкции в 264,8 тыс. грн.
Государственное регулирование цен
В Украине на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения введен предельный уровень торговой надбавки на продукцию из перечня социально значимых. Речь идет о таких продуктах:
- крупа гречневая;
- сахар-песок;
- мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная/четвертина тушки куриной);
- вода минеральная негазированная;
- масло сливочное жирностью 72,5%;
- батон;
- масло подсолнечное рафинированное.
Как и куда жаловаться на завышение цен
Граждане могут сообщать об обнаруженном завышении цен можно в несколько способов:
- на горячую линию Госпродпотребслужбы по телефону +38 (093) 362 05 36;
- в будни с 09:00 до 16:00 по телефону (0532) 60-66-47;
- на сайте Госпродпотребслужбы dpss.gov.ua в разделе электронных обращений.
Больше о ценах
Напомним, в Украине весной текущего года снизились темпы удорожания продуктов. Такие данные были приведены в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".
По прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.