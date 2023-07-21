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Штраф в 265 тыс. грн: в Киеве наказали магазин за высокие цены

21 июля 2023 14:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штраф в 265 тыс. грн — в Киеве наказали магазин за высокие цены
Продовольственный магазин. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Специалисты Госпродпотребслужбы продолжают контролировать формирование, установление и применение государственных регулируемых цен так называемой "социальной корзины" бизнесом. В частности, в июне обнаружили очередных нарушителей.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

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Завышение цен на продукты

Как отмечают в ведомстве, в прошлом месяце в Киеве специалисты провели внеплановую проверку субъекта хозяйствования.

Оказалось, что он продавал продовольственные товары, а именно батон, муку, хлеб, яйца, курятину с торговой надбавкой, что превышает максимальный размер 10%, чем нарушил действующее законодательство.

По итогам проверки составили акт, на основе которого на предприятие наложили административно-хозяйственные санкции в 264,8 тыс. грн.

Государственное регулирование цен

В Украине на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения введен предельный уровень торговой надбавки на продукцию из перечня социально значимых. Речь идет о таких продуктах:

  • крупа гречневая;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • яйца куриные категории С1;
  • птица (тушка куриная/четвертина тушки куриной);
  • вода минеральная негазированная;
  • масло сливочное жирностью 72,5%;
  • батон;
  • масло подсолнечное рафинированное.

Как и куда жаловаться на завышение цен

Граждане могут сообщать об обнаруженном завышении цен можно в несколько способов:

  • на горячую линию Госпродпотребслужбы по телефону +38 (093) 362 05 36;
  • в будни с 09:00 до 16:00 по телефону (0532) 60-66-47;
  • на сайте Госпродпотребслужбы dpss.gov.ua в разделе электронных обращений.

Больше о ценах

Напомним, в Украине весной текущего года снизились темпы удорожания продуктов. Такие данные были приведены в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

По прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

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