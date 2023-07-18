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В Україні підскочила вартість продукту із "соціального кошика"

18 липня 2023 10:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — продукти із соціального кошика дорожчають
Покупець у магазині. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На полицях українських магазинів зросла вартість рафінованої соняшникової олії. Вона вважається соціальним продуктом, підвищення цін на яку заборонене урядовою постановою.

Про це повідомляє видання today.ua, посилаючись на інформацію моніторингового порталу Minfin.

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Як змінились ціни на соняшникову олію

За інформацією порталу, у червні 850-мілілітрова пляшка Олейни у середньому коштувала 57,83 грн, у липні за неї потрібно віддати 60,53 грн. Найвищі ціни на таку олію виставила мережа Metro — 64,70 грн, а найнижчі Auchan — 58,40 грн.

Підвищилась ціна на олію торгової марки Щедрий дар. У червні за 850 мл потрібно було заплатити 60,81, а в липні ціна досягала 63,27 грн. Найдорожче таку олію продавав Auchan — за 67,40 грн, а найдешевше мережа Novus — 55,99 грн. Згодом деякі магазини знизили ціни.

ціни
Джерело: Minfin

Державне регулювання цін

Як відомо, в Україні на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення запроваджено граничний рівень торговельної надбавки на продукцію з переліку соціально значущих. Йдеться про такі продукти:

  • борошно пшеничне вищого сорту;
  • молоко пастеризоване (жирність 2,5% у плівці);
  • хліб житньо-пшеничний;
  • яйця курячі категорії С1;
  • птиця (тушки курячі/четвертини тушки курячої);
  • батон;
  • олія соняшникова рафінована.

Минулого року фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень, а магазини, які порушували урядову вимогу запобігати неконтрольованому зростанню вартості із вищевказаного переліку, оштрафували.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні невдовзі очікується підвищення цін на низку продуктів.  Експерти прогнозують подорожчання до 15% на тлі нових комунальних тарифів, а також вартості автомобільного пального у липні 2023 року.

Також ми писали, що українським громадянам доведеться здійснювати онлайн-торгівлю за новими правилами. Верховна Рада (ВР) ухвалила відповідний закон.

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