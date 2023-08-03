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Штрафи до 17 тис. гривень: до кого з підприємців невдовзі прийде податкова

3 серпня 2023 08:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи до 17 тис. гривень — до кого з підприємців невдовзі прийде податкова
Розрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 жовтня 2023 року запрацюють деякі норми оновленого законодавства, що стосуються перевірок бізнесу та покарань. Зокрема, підприємців, які надалі працюватимуть без реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО, "касових апаратів") чекатимуть штрафи.

Це прописано у законі № 3219-ІХ.

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Документ стосується недобросовісного бізнесу. Так, частина фізосіб-підприємців занижує свої реальні виторги для того, щоб залишатися на єдиному податку. У законі йдеться про такі деталі щодо роботи РРО:

  • з 1 жовтня поновиться відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів;
  • штрафи не стосуватимуться порушень, вчинених на окупованих територіях чи "гарячих точок";
  • порушення на цих територіях передбачатимуть штрафи, якщо стосуватимуться торгівлі підакцизними товарами (зокрема, пального, спиртного, тютюну);
  • бізнес на всій території країни звільнено від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО, вчинених у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня цього року.

Варто зауважити, що платіжні термінали є обов'язковими для всієї торгівлі у населених пунктах, де кількість населення перевищує 25 тисяч осіб. У населених пунктах із меншим числом людей діє відтермінування до 1 січня наступного року.

За законом, за відмову у прийнятті до розрахунку платіжної картки очікуватиме штраф у розмірі від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн. За повторне порушення упродовж року наступний штраф сягне 8,5 тис. грн — 17 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.

Також ми писали, що з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

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