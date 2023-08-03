Штрафы до 17 тыс. гривен - к кому из предпринимателей вскоре придет налоговая

Расчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Украине с 1 октября 2023 года заработают некоторые нормы обновленного законодательства, касающиеся проверок бизнеса и наказаний. В частности, предпринимателей, которые будут работать в дальнейшем без регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО, "кассовых аппаратов") будут ждать штрафы.

Это прописано в законе №3219-ІХ.

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Документ касается недобросовестного бизнеса. Так, часть физлиц-предпринимателей занижает свои реальные выручки для того, чтобы оставаться на едином налоге. В законе говорится о таких деталях относительно работы РРО:

с 1 октября возобновится ответственность за нарушения в области применения кассовых аппаратов;

штрафы не будут касаться нарушений, совершенных на оккупированных территориях или "горячих точек";

нарушения на этих территориях будут предусматривать штрафы, если будут касаться торговли подакцизными товарами (в частности, горючего, спиртного, табака);

бизнес на всей территории страны освобожден от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенных в период с 1 января 2022 года по 1 октября этого года.

Следует заметить, что платежные терминалы обязательны для всей торговли в населенных пунктах, где численность населения превышает 25 тысяч человек. В населенных пунктах с меньшим числом людей действует отсрочка до 1 января следующего года.

По закону, за отказ в принятии в расчет платежной карты будет ожидать штраф в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года следующий штраф составит 8,5 тыс. грн — 17 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.

Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.