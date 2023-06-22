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Штрафи до 200 тис. грн: на кого чекає покарання від податківців

22 червня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи до 200 тис. грн — на кого чекає покарання від податківців
Жінка підписує документи. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні роботодавцям, які не оформлюють трудові відносини з працівниками та не сплачують відповідні податки та Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), загрожує покарання. Фахівці проводять моніторинг та виписують чималі штрафи за незадекларовану працю.  

Порядок здійснення перевірок та розмір штрафів оприлюднений на офіційному порталі Державної податкової служби України.

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Перевірки роботодавців

Як зазначається, представники Податкової служби  разом з Державною службою з питань праці здійснюють контроль за роботодавцями, щоб ті оформлювали трудові відносини з працівниками, сплачували справжні розміри податки та ЄСВ. Зокрема, проводять моніторинг числа найманих працівників та відповідність їх обсягу господарської діяльності. За результатом моніторингу роботодавців, котрі мають високий ризик використання незадекларованої праці, ідентифікують та карають.

Які штрафи за "зарплати у конвертах"

Українським законодавством передбачена відповідальність за працю неоформлених працівників. Штраф може сягати 201 тис. грн. Сума значно більша за зарплату працівника на рівні мінімальної (у 6,7 тис. грн) зі сплатою податків та зборів за два роки роботи, додають податківці.

Згідно з відкритими даними, на початок минулого року близько 3 млн осіб працювали, не маючи належно оформлених трудових відносин. За підрахунками, за умови виплати зарплатні хоча б на рівні мінімальної — сума сягає 100 млрд грн податків та зборів на рік, які могли б надійти у держказну.

Також працівники свідомо позбавляють себе законного соціального захисту. Зокрема, неоформлена праця негативно впливає на:

  • основну і додаткову відпустку;
  • допомогу з безробіття;
  • виплати лікарняних;
  • розмір пенсійного забезпечення;
  • банківські кредити (зокрема, для придбання авто та квартири);
  • право на дотримання норми тривалості робочого часу;
  • право на гарантії, які передбачені колективним договором.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні за ігнорування запитів Податкової служби про надання інформації на громадян чекатиме покарання. Тепер за це передбачені штрафи у десятки тисяч гривень.

В Україні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

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